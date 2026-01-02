رجال سلة الأهلي يفوز على سموحة في الدوري

حقق الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي فوزًا مهمًّا على فريق سموحة بنتيجة 83-74 في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الجمعة على صالة نادي سموحة ضمن منافسات بطولة دوري السوبر.

وانتهت الفترة الأولى بتأخر الأهلي بنتيجة 17-11 وفي الفترة الثانية تمكن «رجال سلة الأهلي» من التعادل بنتيجة 34-34 قبل أن يعود الأهلي للتقدم في الفترة الثالثة بنتيجة 59-56، وانتهت الفترة الرابعة والمباراة بنتيجة 83-74.

وكان الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي قد حصد بطولة كأس السوبر المصري يوم الأحد الماضي، عقب الفوز على الاتحاد السكندري في المباراة النهائية التي جمعتهما بمدينة الغردقة.