رياضة

فريق سلة الأهلي بطلا لكأس السوبر المصري بعد الفوز على الاتحاد السكندري

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
إسلام مقلد

توج الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي ببطولة كأس السوبر المصري بعد الفوز على فريق الاتحاد السكندري، في المباراة اللي انتهت بنتيجة 89-85 في المباراة التي احتضنتها الصالة المغطاة بمدينة الغردقة.

فترات المباراة

الفترة الأولى: تقدم فريق الاتحاد السكندري على فريق الأهلي بنتيجة 21-24

الفترة الثانية: تقدم فريق الأهلي  على فريق الاتحاد السكندري بنتيجة 50-46

الفترة الثالثة: تقدم فريق الأهلي  على فريق الاتحاد السكندري بنتيجة 66-65

الفترة الرابعة: فوز فريق الأهلي  على فريق الاتحاد السكندري بنتيجة 89-85

رصيد الأهلي من البطولات

رفع الأهلي رصيده في بطولات كأس السوبر المصري إلى بطولتين، بينما تجمد رصيد الاتحاد السكندري عند أربع بطولات.

أدار اللقاء طقم تحكيمي ضم كل من البنمي خوليو أنايا، والصربي بيتر بيشيتش، والبلغاري فينتسيسلاف فيليكوف.

كيف توقف سيلان الأنف بسهولة

إسلام جمال وأيمن وتار في العرض الخاص لفيلم "إن غاب القط"

طريقة عمل حمص الشام

بعد وفاة المطرب دقدق.. ماهي أول أعراض سرطان الدماغ؟

