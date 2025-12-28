قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رحل صاحب الرؤية الصادقة.. باسم سمرة ينعي داوود عبد السيد
محمود عاشور حكمًا للـ «VAR» بمواجهة مالي وجزر القمر في كأس أمم أفريقيا
دخل مرماه 27 هدفا.. إحصائية صادمة للأهلي خلال الموسم الحالي
لبحث التطورات في المنطقة وإفريقيا.. اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره المغربي
ضبط متهم بارتكاب أفعال خادشة للحياء في أسيوط
بقيمة مليار جنيه.. توقيع منحة لتمويل توريد سفينة غوص متطورة لقناة السويس
خالد طلعت يهاجم ثوروب بسبب خروج الأهلي
كأس أمم إفريقيا 2025.. التشكيل الرسمي لمباراة الجابون وموزمبيق
مدبولي: بدء تشغيل الكارت الموحد في صرف السلع التموينية والخبز في محافظة بورسعيد
رئيس مجلس الشيوخ مُهنئًا الرئيس السيسي بالعام الجديد: نستلهم من هذه المناسبة الإرادة الصادقة في الوفاء
هل ارتبط شريف سلامة بـ نيللي كريم بعد انفصاله عن داليا مصطفى؟
وسط حالة من الحزن.. تشييع جثامين حادث تصادم سيارتين بصحراوي بني مزار بالمنيا.. صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تعرف على قائمة سلة الأهلي أمام الاتحاد السكندرى في السوبر المصري

الأهلي ضد الاتحاد
الأهلي ضد الاتحاد
عبدالله هشام

يلتقى اليوم الأحد فريقا سلة الأهلي رجال مع نظيره الاتحاد السكندري بكأس السوبر المصرى والذى يقام بمدينة الغردقة.

وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي، بقيادة  ليونز كارفيل، قائمة الفريق التي تستعد لخوض السوبر ، أمام فريق الاتحاد.

ومن المقرر أن تقام المباراة اليوم بين الأهلي والاتحاد السكندري على صالة المدينة الشبابية بمدينة الغردقة في تمام الساعة السابعة مساءً.

وتضم قائمة الأهلي في المباراة كل من:

عمرو زهران، بيبو زهران، إيهاب أمين، عمرو الجندى، مروان سرحان، سيف سمير، أحمد أبو العلا " بيبو" ، دومينيك بوينتر، محمد خيرى، مؤمن خيرى، عمر عرابى، ورامى ابراهيم


ويضم الجهاز الفني للفريق كل من كارفيل مديرا فنيا ، طارق الغنام مدير الفريق، أحمد الجارحى  مدرب عام، رامى دياسطى مدرب، ياسر عبدالله مساعد مدرب ومحلل اداء، ربيع السيد إدارى، علاء لطفى محلل أداء، محمد شريف معد بدنى، أحمد حسن أخصائي علاج طبيعي.

ووصل لاعبو الأهلي والاتحاد للغردقة خلال الساعات الماضية، وبدأوا بالاستعداد لخوض المواجهة المرتقبة

وتجمع مباراة السوبر، بين الأهلي بطل الدوري والاتحاد بطل كأس مصر.

الأهلي النادي الأهلي الاتحاد السكندري الأهلي ضد الاتحاد سلة السوبر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل يجوز صلاة الرجل بالمنزل دائما ودون عذر؟

هل يجوز صلاة الرجل في المنزل دائما ودون عذر؟.. الإفتاء تجيب

منتخب مصر

موعد مباراة مصر وأنجولا في كأس أمم أفريقيا 2025 والقنوات الناقلة

محمد صلاح

المنسق الإعلامي لمنتخب مصر: هوجو بروس «بيهرج وبيداري» على الهزيمة بالحديث عن «صلاح»

طارق النبراوي نقيب المهندسين

الأسرة أم المنصب الجديد السبب .. ليلة خروج نقيب المهندسين الآمن من النقابة

طقس اليوم

طقس اليوم .. شبورة كثيفة وأمطار تضرب هذه المناطق

اتحاد الكرة

جلطة في المخ.. حارس منتخب مصر السابق في العناية المركزة

مشغولات ذهبية

عقب صعوده.. مفاجأة جديدة في سعر الذهب بمصر اليوم

صرخات التعذيب تنتهي بهروب جماعي من مصحة إدمان في المريوطية| تفاصيل

صرخات التعذيب تنتهي بهروب جماعي من مصحة إدمان في المريوطية.. تفاصيل

ترشيحاتنا

البابونج

رغم فوائده.. تحذير: البابونج يسبب أضرارا خطيرة

عقد قران شاب من فاقدي السمع وسط أجواء احتفالية

بلغة الإشارة.. عقد قران شاب من فاقدي السمع وسط أجواء احتفالية

العدس

احترس من أضرار تناول العدس في هذه الحالات

بالصور

خلى بشرتك مثل الزجاج.. بـ باكت شاي أخضر

خلى بشرتك مثل الزجاج.. بـ باكت شاى أخضر
خلى بشرتك مثل الزجاج.. بـ باكت شاى أخضر
خلى بشرتك مثل الزجاج.. بـ باكت شاى أخضر

بجامة بارتى.. خالد عليش وزوجته يحتفلان بـ كريسماس | صور

خالد عليش وزوجته
خالد عليش وزوجته
خالد عليش وزوجته

لحظة صمت معبرة.. الفنان أحمد كمال يودع المخرج الراحل داوود عبد السيد

أحمد كمال
أحمد كمال
أحمد كمال

عسل البردقوش.. كنز غذائي يعالج أمراضًا عديدة

عسل البردقوش..كنز غذائي يعالج أمراض عديدة
عسل البردقوش..كنز غذائي يعالج أمراض عديدة
عسل البردقوش..كنز غذائي يعالج أمراض عديدة

فيديو

ارتباط شريف سلامة ونيللى كريم ؟

هل ارتبط شريف سلامة بـ نيللي كريم بعد انفصاله عن داليا مصطفى؟

منة فضالي

الحجاب قد ينهي مشواري الفني.. اعترافات جريئة من منة فضالي

هروب جماعي من مصحة علاج الإدمان بالمريوطية

بعد واقعة مصحة المريوطية| خبير قانوني: الحبس وجوبي على مصحات الإدمان المخالفة لحماية المرضى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: مصر القديمة وسياستها الخارجية

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

المزيد