تعرف على قائمة سلة الأهلي أمام الاتحاد السكندري في السوبر المصري

يلتقى اليوم الأحد فريقا سلة الأهلي رجال مع نظيره الاتحاد السكندري بكأس السوبر المصرى والذى يقام بمدينة الغردقة.

وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي، بقيادة ليونز كارفيل، قائمة الفريق التي تستعد لخوض السوبر ، أمام فريق الاتحاد.

ومن المقرر أن تقام المباراة اليوم بين الأهلي والاتحاد السكندري على صالة المدينة الشبابية بمدينة الغردقة في تمام الساعة السابعة مساءً.

وتضم قائمة الأهلي في المباراة كل من:

عمرو زهران، بيبو زهران، إيهاب أمين، عمرو الجندى، مروان سرحان، سيف سمير، أحمد أبو العلا " بيبو" ، دومينيك بوينتر، محمد خيرى، مؤمن خيرى، عمر عرابى، ورامى ابراهيم



ويضم الجهاز الفني للفريق كل من كارفيل مديرا فنيا ، طارق الغنام مدير الفريق، أحمد الجارحى مدرب عام، رامى دياسطى مدرب، ياسر عبدالله مساعد مدرب ومحلل اداء، ربيع السيد إدارى، علاء لطفى محلل أداء، محمد شريف معد بدنى، أحمد حسن أخصائي علاج طبيعي.

ووصل لاعبو الأهلي والاتحاد للغردقة خلال الساعات الماضية، وبدأوا بالاستعداد لخوض المواجهة المرتقبة.

وتجمع مباراة السوبر، بين الأهلي بطل الدوري والاتحاد بطل كأس مصر.