رياضة

قائمة الاتحاد لمواجهة الأهلي في كأس السوبر المصري لكرة السلة

الاهلي والاتحاد
الاهلي والاتحاد
محمد سمير

أعلن أوسكار كوينتانا، المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري، قائمة الفريق لمواجهة الأهلي، في مباراة كأس السوبر المصري لكرة السلة.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساء اليوم، على الصالة الأولمبية بالغردقة.

وجاءت قائمة الاتحاد أمام الأهلي على النحو التالي:

ياسين عبدالوهاب، عبدالرحمن خالد، رامي مجدي، يحيى إسماعيل، هيثم كمال، أحمد دولا، ميدو طه، أنس أسامة، باسم الليثي، يوسف وائل، عمر محمد، مصطفى كيجو، ياسر صالح، أحمد عزب، مهاب رفعت، علي محمد، بيير جاكسون، جاسر الكيكي.

ويضم الجهاز الفني والإداري والطبي للاتحاد كلا من: شريف العطار "رئيس الجهاز"، أوسكار كوينتانا "مدير فني"، بيدرو كاريو "مدرب عام"، مؤمن أبو العينين "مدرب"، سيف جاسر "مساعد مدرب"، أنس فهمي "محلل أداء"، أحمد بسيوني "المدير الإداري"، كريم حلمي "إداري"، أحمد سلامة "طبيب"، علي فؤاد "طبيب"، شادي باسم "اللياقة البدنية"، علي موسى "مدلك"، إسلام فتحي "مهمات"، أحمد خميس "مهمات."

ووصل لاعبو الأهلي والاتحاد للغردقة خلال الساعات الماضية، وبدأوا بالاستعداد لخوض المواجهة المرتقبة

وتجمع مباراة السوبر، بين الأهلي بطل الدوري والاتحاد بطل كأس مصر.

الاتحاد السكندري أوسكار كوينتانا المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري الأهلي كأس السوبر المصري كأس السوبر المصري لكرة السلة الاتحاد أمام الأهلي

خلى بشرتك مثل الزجاج.. بـ باكت شاى أخضر
خالد عليش وزوجته
أحمد كمال
عسل البردقوش..كنز غذائي يعالج أمراض عديدة
