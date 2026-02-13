قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية المجري: أوروبا تزرع ألغاما في طريق السلام بـ أوكرانيا
أشرف نصار يكشف تفاصيل انتقال الجزار لـ الأهلي وعلاقته بالخطيب
رجال يد الزمالك يتغلب على الجزيرة في دوري المحترفين
تحقيق ومليون جنيه غرامات.. إبراهيم فايق يكشف تفاصيل أزمة عواد في الزمالك
أبل تطرح iOS 26.3 .. خلفيات جديدة وميزة للانتقال إلى أندرويد
نادٍ في الدوري الروسي فقط.. أشرف نصار يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي مع أسامة فيصل
حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 14فبراير 2026 مهنيا وعاطفيا وصحيا
لقاء الخميسي: نزلت مع أحمد زكي القبر أثناء دفنه وأبويا لأ
حكم صيام المريض كبير السن.. دار الإفتاء تجيب
استقبال حافل بالأوبرا لـ مدحت صالح.. وميرفت أمين فى صدارة الحضور
ملادينوف: انتهاكات الاحتلال قد تعرقل دخول لجنة إدارة غزة إلى القطاع
تركي آل الشيخ ينفي منح شاب واقعة فتاة الأتوبيس الإقامة الذهبية أو مبلغا ماليا.. تفاصيل
اقتصاد

أسعار الذهب مساء اليوم الجمعة في الإمارات 13 فبراير 2026

محمد صبيح

شهدت أسعار الذهب في الإمارات اليوم استقرارًا نسبيًا داخل محلات الصاغة، وفق متوسط الأسعار المتداولة دون احتساب المصنعية، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 531.00 درهما، فيما سجل سعر الجنيه الذهب 4248.00 درهما، بالتزامن مع وصول سعر الأونصة عالميًا إلى 4975.87 دولار.

متوسط أسعار الذهب اليوم في الإمارات

  • سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 598.00 درهما.
  • سعر جرام الذهب عيار 22 بلغ 553.75 درهم.
  • سعر جرام الذهب عيار 21 وصل إلى 531.00 درهما.
  • سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 455.25 درهم.
  • سعر جرام الذهب عيار 14 بلغ 352.25 درهم.
  • سعر جرام الذهب عيار 12 سجل 301.75 درهم.
    سعر الأونصة بلغ 18600.00 درهم.
  • سعر الجنيه الذهب سجل 4248.00 درهما.
  • سعر الأونصة عالميًا بلغ 4975.87 دولار.

تفاصيل أسعار الذهب في الإمارات بمحلات الصاغة

بلغ سعر الذهب عيار 24، الأعلى نقاءً، مستوى 598.00 درهما للجرام، بينما سجل عيار 22 نحو 553.75 درهم للجرام.

وسجل عيار 21، الأكثر تداولًا بين المستهلكين، 531.00 درهما للجرام، في حين بلغ سعر عيار 18 نحو 455.25 درهم، وهو من الأعيرة الشائعة في المشغولات العصرية.

أما عيار 14 فقد سجل 352.25 درهم للجرام، وعيار 12 بلغ 301.75 درهم.

وعلى مستوى الوحدات الأكبر، سجلت الأونصة 18600.00 درهم، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب 4248.00 درهما، متأثرًا بالسعر العالمي للأونصة الذي سجل 4975.87 دولار.

