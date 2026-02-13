أسعار الذهب مساء اليوم الجمعة في الإمارات 13 فبراير 2026

شهدت أسعار الذهب في الإمارات اليوم استقرارًا نسبيًا داخل محلات الصاغة، وفق متوسط الأسعار المتداولة دون احتساب المصنعية، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 531.00 درهما، فيما سجل سعر الجنيه الذهب 4248.00 درهما، بالتزامن مع وصول سعر الأونصة عالميًا إلى 4975.87 دولار.

متوسط أسعار الذهب اليوم في الإمارات

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 598.00 درهما.

سعر جرام الذهب عيار 22 بلغ 553.75 درهم.

سعر جرام الذهب عيار 21 وصل إلى 531.00 درهما.

سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 455.25 درهم.

سعر جرام الذهب عيار 14 بلغ 352.25 درهم.

سعر جرام الذهب عيار 12 سجل 301.75 درهم.

سعر الأونصة بلغ 18600.00 درهم. سعر الجنيه الذهب سجل 4248.00 درهما.

سعر الأونصة عالميًا بلغ 4975.87 دولار.

تفاصيل أسعار الذهب في الإمارات بمحلات الصاغة

بلغ سعر الذهب عيار 24، الأعلى نقاءً، مستوى 598.00 درهما للجرام، بينما سجل عيار 22 نحو 553.75 درهم للجرام.

وسجل عيار 21، الأكثر تداولًا بين المستهلكين، 531.00 درهما للجرام، في حين بلغ سعر عيار 18 نحو 455.25 درهم، وهو من الأعيرة الشائعة في المشغولات العصرية.

أما عيار 14 فقد سجل 352.25 درهم للجرام، وعيار 12 بلغ 301.75 درهم.

وعلى مستوى الوحدات الأكبر، سجلت الأونصة 18600.00 درهم، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب 4248.00 درهما، متأثرًا بالسعر العالمي للأونصة الذي سجل 4975.87 دولار.