الجارحي يقود سلة الأهلي أمام الزمالك بسبب إيقاف "لينوس جافريل"

قررت لجنة مسابقات الاتحاد المصري لكرة السلة إيقاف لينوس جافريال المدير الفني لفريق رجال كرة السلة بالنادي الأهلي مباراتين لما بدر منه في مباراة الجزيرة بدوري رجال كرة السلة.

و كان المدير الفني قد تم إيقافه الجولة الماضية أمام المصرية للاتصالات على أن يتم إيقافه أيضا المواجهة المقبلة للأهلي أمام الزمالك في الدوري، ويقود الفريق أحمد الجارحي مدرب الفريق.

ونجح فريق الأهلي في الفوز على المصرية للاتصالات بنتيجة 85-77 في الجولة الماضية.

وتقام منافسات الدور التمهيدي بنظام الدوري من دورين بين الفرق الثمانية المشاركة، حيث يحصل الفائز في كل مباراة على نقطتين، مقابل نقطة واحدة للخاسر، وذلك للترتيب من الأول إلى الثامن، وتحديد مواجهات الدور ربع النهائي.

ويشارك في الدور التمهيدي 8 فرق، وهي: الأهلي، والاتحاد السكندري، والزمالك، وسبورتنج، والجزيرة، والمصرية للاتصالات، وبتروجيت، وسموحة.