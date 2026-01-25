قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لحماية أرواح المواطنين.. اقتراح برغبة فى "النواب" لإنشاء كوبري بالطريق الصحراوي عند الكيلو 71
من لجان الحصر إلى الزيادات .. ماذا بعد 5 فبراير في ملف الإيجار القديم؟
عدلي القيعي يُحذّر الأهلي من هذا الأمر خلال الميركاتو الشتوى
دعاء اليوم السادس من شعبان.. يقضي حاجتك ويرزقك من حيث لا تحتسب
تقرير: إسرائيل تدعم ميليشيات محلية مناهضة لحماس في غزة بتغطية جوية وتسليح ومعلومات استخبارية
رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 .. ترقبوها هنا
شرط وحيد لموافقة الأهلي على رحيل جراديشار
المستشار محمود فوزي: عيد الشرطة تجديد للعهد بالدفاع عن الوطن واستقرار الدولة
بـ3 توصيات حاسمة.. حسام حسن يسعى لتطوير منتخب مصر بعد بطولة أمم أفريقيا
تحرك شاحنات القافلة الـ 123 من المساعدات الإنسانية تمهيدا لدخولها غزة
إصابة سائق في انقلاب تريللا بالطريق الصحراوي الغربي بأسيوط
وزير الخارجية يتوجه إلى تونس للمشاركة في الاجتماع الثلاثي حول ليبيا
رياضة

5 مصريين في ربع نهائي بطولة الأبطال للاسكواش بنيويورك

هانيا الحمامي
هانيا الحمامي
محمد سمير

نجح 5 لاعبين ولاعبات في حجز مقاعدهم بالدور ربع النهائي من بطولة الأبطال للاسكواش، أولى بطولات فئة البلاتينيوم في الموسم الحالي 2026، والتي تستضيفها مدينة نيويورك الأمريكية خلال الفترة من 22 إلى 30 يناير الجاري، بإجمالي جوائز مالية تبلغ 239 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

وشهد اليوم الأول من منافسات دور الـ16 مواجهات مصرية خالصة وأخرى قوية أمام مدارس مختلفة، إلا أن الكفة مالت في النهاية لصالح لاعبي ولاعبات مصر، الذين أكدوا تفوقهم الفني والبدني في واحدة من أقوى بطولات الموسم.

وتمكنت نور الشربيني من حسم المواجهة المصرية أمام سنا إبراهيم بنتيجة 3-1، في مباراة اتسمت بالندية والقوة، قبل أن تحسم البطلة المصرية اللقاء لصالحها بنتائج أشواط: 13-11، 7-11، 11-5، 11-5.

وفي منافسات الرجال، نجح كريم عبد الجواد في عبور اختبار صعب أمام الفرنسي جريجوار مارش، بعد مباراة ماراثونية انتهت بفوزه بنتيجة 3-2، حيث تبادل اللاعبان السيطرة على مجريات اللقاء، قبل أن يحسم عبد الجواد الشوط الخامس والفاصل بنتيجة 11-5، ليؤكد خبراته الكبيرة في البطولات الكبرى.

من جانبها، قدمت هانيا الحمامي واحدة من أقوى مباريات اليوم، بعدما تفوقت على مواطنتها كنزي أيمن بنتيجة 3-0، في لقاء سيطرت عليه الحمامي منذ البداية وحتى النهاية، وأنهت الأشواط بنتائج: 11-6، 11-3، 11-2، لتواصل مشوارها بثبات نحو الأدوار النهائية.

وواصل المصنف الأول عالميًا مصطفى عسل عروضه القوية، بعدما تخطى زميله محمد زكريا بثلاثة أشواط دون مقابل، بواقع: 13-11، 11-5، 11-3، مؤكدًا جاهزيته الكاملة للمنافسة على اللقب.

كما نجح يوسف إبراهيم في التأهل إلى ربع النهائي عقب فوزه على الفرنسي بابتيست ماسوتي بنتيجة 3-1، في مباراة قوية شهدت تقاربًا في المستوى خلال الأشواط الأولى، قبل أن يحسم اللاعب المصري المواجهة لصالحه بنتائج: 12-10، 8-11، 12-10، 11-7.

وشهدت البطولة مشاركة مكثفة من اللاعبين المصريين، حيث شارك 20 لاعبًا ولاعبة بواقع 9 لاعبين في منافسات الرجال و11 لاعبة في منافسات السيدات، في تأكيد جديد على العمق الكبير الذي تتمتع به مصر في اللعبة.

قائمة منتخب مصر

الرجال: مصطفى عسل، فارس الدسوقي، محمد زكريا، محمد أبو الغار، يوسف إبراهيم، مازن هشام، علي أبو العينين، كريم عبد الجواد، كريم التركي.

السيدات: هانيا الحمامي، كنزي أيمن، ندى عباس، هنا معتز، مريم متولي، سنا إبراهيم، هنا رمضان، نور الشربيني، زينة ميكيوي، فيروز أبو الخير، أمينة عرفي.

بطولة الأبطال للاسكواش ربع نهائي 5 مصريين البلاتينيوم نيويورك نور الشربيني هانيا الحمامي مصطفى عسل

