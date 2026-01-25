الزمالك يستضيف المصري الليلة في قمة أفريقية مثيرة

يستعد استاد برج العرب بالإسكندرية مساء اليوم الأحد، لاستضافة مباراة قوية تجمع بين الزمالك صاحب الأرض والنادي المصري، في منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس الكونفدرالية الأفريقية.

المباراة تحظى باهتمام جماهيري وإعلامي كبير، نظرًا لقوة الفريقين ورغبة كل منهما في تعزيز موقعه في جدول ترتيب المجموعة.

توقيت المباراة والمكان

تُقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد برج العرب، الذي يعتبر من أكبر الملاعب المصرية ويتسع لآلاف الجماهير، ما يضيف للمباراة أجواء حماسية ومثيرة.



ترتيب المجموعة قبل المواجهة

يحتل النادي المصري صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط بعد فوزه في الجولتين الماضيتين، ليصبح الفريق على مشارف التأهل للدور المقبل. أما الزمالك فيأتي في المركز الثاني برصيد 4 نقاط، بعد تحقيقه فوزًا وتعادلًا في الجولتين الماضيتين.

وفي المركز الثالث يتواجد كايزر تشيفز الجنوب أفريقي برصيد نقطة واحدة، بينما يغلق زيسكو يونايتد الزامبي ترتيب المجموعة دون أي نقاط حتى الآن، ما يجعل المباراة فرصة قوية للزمالك لاستعادة الصدارة أو على الأقل الحفاظ على المنافسة.

أهمية المباراة للفريقين

تكتسب المباراة أهمية خاصة لكل فريق؛ فالزمالك يسعى لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتقليص الفارق مع المتصدر وتعزيز فرصه في التأهل، بينما يسعى المصري للحفاظ على سجله المثالي في البطولة والتأكيد على قوته في المنافسة الأفريقية.

يتوقع أن تكون المباراة مفتوحة ومثيرة، خاصة مع رغبة الفريقين في السيطرة على وسط الملعب واستغلال الفرص الهجومية. وستشهد أيضًا منافسة قوية بين لاعبي خط الهجوم في الفريقين، مع متابعة دقيقة للجماهير والإعلام العربي والأفريقي



