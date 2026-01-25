لا الأهلي ولا بيراميدز .. «فتوح»: سكتي الزمالك ومفيش احتراف

أكد أحمد فتوح، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تمسكه الكامل بالاستمرار داخل القلعة البيضاء، مشددًا على أن مسيرته الكروية مرتبطة بالنادي فقط، ولا يفكر مطلقًا في خوض تجربة احتراف أو الانتقال إلى أي نادٍ منافس داخل مصر، رغم تلقيه عروضًا مالية أكبر.

فتوح: زملكاوي منذ 13 عامًا

وقال فتوح، خلال تصريحاته عبر قناة «أون سبورت» مع الإعلامي سيف زاهر، إنه يعتبر نفسه ابنًا لنادي الزمالك، موضحًا: «أنا سكتي الزمالك، ومفيش خطة احتراف خالص، ولا الأهلي ولا بيراميدز». وأضاف: «أنا زملكاوي وطول عمري بقولها، وبقالي 13 سنة في النادي، وده شرف كبير ليا».



عروض من كل أندية الدوري

وعن العروض التي تلقاها في الفترة الماضية، كشف فتوح أن جميع أندية الدوري المصري تواصلت معه، لكنه لم يدخل في أي مناقشات تخص العروض، احترامًا لرغبته الشخصية وظروفه العائلية، قائلًا: «كل أندية الدوري بتكلمني، لكن أنا مع الزمالك ومش بناقش أي عروض علشان أبويا».

أرقام أكبر من الزمالك.. والقرار محسوم

واعترف لاعب الزمالك بتلقيه عروضًا مالية تفوق ما يقدمه النادي الأبيض، إلا أنه شدد على أنه لم يطلب أرقامًا كبيرة في أي مفاوضات سابقة، مؤكدًا: «أه، الأرقام أكبر بكتير، لكن عمري ما طلبت أرقام كبيرة من الزمالك، ولا عمري تعبت النادي في أي تجديد». وأوضح أن قراره نابع من قناعته الشخصية، دون تدخل من وكلاء لاعبين.

تجديد العقد مسألة وقت

وأشار فتوح إلى أن عقده الحالي يتبقى فيه عام وشهور، مؤكدًا استعداده للتجديد فور فتح باب المفاوضات رسميًا من إدارة النادي

الزمالك قادر على المنافسة

واختتم فتوح تصريحاته بالتأكيد على قدرة الزمالك على المنافسة أمام الأهلي وبيراميدز، رغم الظروف الصعبة، قائلًا: «أكيد نقدر ننافس، الزمالك مر بظروف أصعب من كده، ومحتاجين شوية استقرار وإن شاء الله الدنيا هتتظبط».



