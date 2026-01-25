قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محمد صلاح يحقق رقمًا مميزًا رغم هزيمة ليفربول أمام بورنموث
بعد انقلاب مقطورة قصب.. محافظ قنا يُوجّه بإعادة الانضباط المروري بطريق العجالين |صور
رسالة قوية من الرئيس السيسي لمؤسسات الدولة: المحاسبة تبدأ بالاعتراف
سيراميكا كليوباترا يكشف تفاصيل صفقة مروان عثمان مع الأهلي
ضارة وتحمل نوايا سلبية ومضيعة للوقت.. والد الرئيس السوري يُهاجم تمديد الهدن مع «قسد»
الأهلي القطري يفتح باب المفاوضات لضم نجم الزمالك
يتحدّث عن السلام وقواته تقتــل الأطباء.. زاخاروف تهاجم زيلينسكي
مناقشات منتظرة بالبرلمان.. حبس وغرامات بالملايين لفئات جديدة بجرائم سرقة الكهرباء |تفاصيل
تنظيم الاتصالات: ضرائب الهواتف خطوة مدروسة لتوطين الصناعة وتحويل مصر لمركز إنتاج
عمرو أديب يُثنى على العمالة المصرية .. لهذا السبب
رياضة

لا الأهلي ولا بيراميدز .. «فتوح»: سكتي الزمالك ومفيش احتراف

أحمد فتوح
أحمد فتوح
رباب الهواري

أكد أحمد فتوح، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تمسكه الكامل بالاستمرار داخل القلعة البيضاء، مشددًا على أن مسيرته الكروية مرتبطة بالنادي فقط، ولا يفكر مطلقًا في خوض تجربة احتراف أو الانتقال إلى أي نادٍ منافس داخل مصر، رغم تلقيه عروضًا مالية أكبر.

فتوح: زملكاوي منذ 13 عامًا

وقال فتوح، خلال تصريحاته عبر قناة «أون سبورت» مع الإعلامي سيف زاهر، إنه يعتبر نفسه ابنًا لنادي الزمالك، موضحًا: «أنا سكتي الزمالك، ومفيش خطة احتراف خالص، ولا الأهلي ولا بيراميدز». وأضاف: «أنا زملكاوي وطول عمري بقولها، وبقالي 13 سنة في النادي، وده شرف كبير ليا».
 

عروض من كل أندية الدوري

وعن العروض التي تلقاها في الفترة الماضية، كشف فتوح أن جميع أندية الدوري المصري تواصلت معه، لكنه لم يدخل في أي مناقشات تخص العروض، احترامًا لرغبته الشخصية وظروفه العائلية، قائلًا: «كل أندية الدوري بتكلمني، لكن أنا مع الزمالك ومش بناقش أي عروض علشان أبويا».

أرقام أكبر من الزمالك.. والقرار محسوم

واعترف لاعب الزمالك بتلقيه عروضًا مالية تفوق ما يقدمه النادي الأبيض، إلا أنه شدد على أنه لم يطلب أرقامًا كبيرة في أي مفاوضات سابقة، مؤكدًا: «أه، الأرقام أكبر بكتير، لكن عمري ما طلبت أرقام كبيرة من الزمالك، ولا عمري تعبت النادي في أي تجديد». وأوضح أن قراره نابع من قناعته الشخصية، دون تدخل من وكلاء لاعبين.

تجديد العقد مسألة وقت

وأشار فتوح إلى أن عقده الحالي يتبقى فيه عام وشهور، مؤكدًا استعداده للتجديد فور فتح باب المفاوضات رسميًا من إدارة النادي

الزمالك قادر على المنافسة

واختتم فتوح تصريحاته بالتأكيد على قدرة الزمالك على المنافسة أمام الأهلي وبيراميدز، رغم الظروف الصعبة، قائلًا: «أكيد نقدر ننافس، الزمالك مر بظروف أصعب من كده، ومحتاجين شوية استقرار وإن شاء الله الدنيا هتتظبط».


 

