طارق السيد يكشف سبب تجديد عقد أحمد فتوح وسر تعثر الزمالك بهذا الأمر

كشف طارق السيد نجم نادي الزمالك كواليس تجديد أحمد فتوح لعقده مع الفارس الأبيض وسط عدة عروض كبيرة ماليا.

وقال طارق السيد في تصريحاته عبر صدى البلد : ملف تجديد عقد أحمد فتوح بالكامل كان معي ونجحت في إدارة الملف لإن ليا على فتوح كتير.

وأضاف : لم يكن لي أي صلة تنظيمية داخل النادي ولكن أنا ابن النادي وأساعد في أي وقت ودون أزمة.

وأردف : خلال جلستي مع فتوح كان لديه عروض من أندية اخرى ولكن اللاعب رفض وتمسك بالزمالك.

سبب فشل الزمالك في تجديد عقود لاعبيه

وعن سبب فشل الزمالك في تجديد العقود قال :الزمالك تحت ضغط مستمر بسبب قلة الإمكانيات المادية وعدم وجود استقرار

وأردف : وبالتالي لم يحدث اتفاق مع زيزو وحاليا بسبب قلة الإمكانيات المادية هناك صعوبة في تجديد عقد حسام عبدالمجيد

واكمل : من الممكن أن يكون هناك تفكير لرحيل اللاعب لتوفير سيولة مالية وهناك فارق كبير بين بيع اللاعب للاستفاده ماليا منه بعد فشل التجديد وبيع لحل الأزمة المالية