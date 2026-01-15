قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بوتين يدعو لتسوية عاجلة في أوكرانيا.. ويؤكد: نبحث عن سلام طويل الأمد يضمن الأمن للجميع
محافظ أسيوط يشهد احتفال مديرية الأوقاف بذكرى الإسراء والمعراج بمسجد البقلي
نشرة المرأة| أسباب تفاقم آلام الركبة ليلا.. فيروس غامض ينتشر في بريطانيا.. نظام ترامب الغذائي
شاهد | حريق في ملعب أرامكو بالسعودية
طارق السيد يكشف سبب تجديد عقد أحمد فتوح وسر تعثر الزمالك بهذا الأمر
البنك المركزي يعلن عن فرصة عمل جديدة.. التفاصيل وكيفة التقديم| قدم الآن
تدريس اللغة اليابانية بهذه المدارس بداية من العام الدراسي القادم
مكتبة الإسكندرية تشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب بجناحين مميزين
اتحاد الكرة يشترط على الأندية شهادة صحية من مستشفى حكومي لقيد اللاعبين
وزير الأوقاف يهنئ الرئيس السيسي بذكرى الإسراء والمعراج
موعد مباراة المغرب والسنغال والقنوات الناقلة
أية سماحة: تناسق جسدي كرم كبير من ربنا.. وأنا جيناتي حلوة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

طارق السيد يكشف سبب تجديد عقد أحمد فتوح وسر تعثر الزمالك بهذا الأمر

أحمد فتوح
أحمد فتوح
عبدالله هشام

كشف طارق السيد نجم نادي الزمالك كواليس تجديد أحمد فتوح لعقده مع الفارس الأبيض وسط عدة عروض كبيرة ماليا.

وقال طارق السيد في تصريحاته عبر صدى البلد : ملف تجديد عقد أحمد فتوح بالكامل كان معي ونجحت في إدارة الملف لإن ليا على فتوح كتير.

وأضاف : لم يكن لي أي صلة تنظيمية داخل النادي ولكن أنا ابن النادي وأساعد في أي وقت ودون أزمة.

وأردف : خلال جلستي مع فتوح كان لديه عروض من أندية اخرى ولكن اللاعب رفض وتمسك بالزمالك.

سبب فشل الزمالك في تجديد عقود لاعبيه  

وعن سبب فشل الزمالك في تجديد العقود قال :الزمالك تحت ضغط مستمر بسبب قلة الإمكانيات المادية وعدم وجود استقرار 

وأردف : وبالتالي لم يحدث اتفاق  مع زيزو وحاليا بسبب قلة الإمكانيات المادية هناك صعوبة في تجديد عقد حسام عبدالمجيد 

واكمل : من الممكن أن يكون هناك تفكير لرحيل اللاعب لتوفير سيولة مالية وهناك فارق كبير بين بيع اللاعب للاستفاده ماليا منه بعد فشل التجديد وبيع لحل الأزمة المالية

الزمالك طارق السيد أحمد فتوح نادي الزمالك زيزو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

أسعار الدواجن تفاجئ الجميع.. بكام كيلو الفراخ والبانيه اليوم الخميس؟

محمد صلاح

ناقد رياضي: اعتزال محمد صلاح اللعب دوليا بعد بطولة كأس العالم

الرئيس السيسي وترامب

البيت الأبيض: ترامب يلتقي الرئيس السيسي في دافوس الأسبوع المقبل

الذهب

حطّم الأرقام .. شعبة الذهب تكشف مفاجأة بشأن الأسعار الفترة المقبلة | فيديو

الذهب

أسعار الذهب في مصر... مفاجأة بعيار 21 اليوم الخميس

جروبات الغش

رغم إجراءات التأمين ومنع الموبايل ..جروبات الغش تنشر أسئلة وإجابات امتحانات الإعدادية

عمرو اديب

كنا منتظرينها.. عمرو أديب يعلّق على سقوط منتخب مصر أمام السنغال

إكرامي

مش لاقى مبرر.. إكرامي يوجه انتقادا لاذعا لمحمد الشناوي

ترشيحاتنا

فتاوى

فتاوى| الإفتاء ترد بالدليل على المشككين في رحلة الإسراء والمعراج.. صيام الإسراء والمعراج 2026.. اعرف حكمه وهل هو بدعة أم لا؟.. أفضل الأعمال في ليلة الإسراء والمعراج.. دار الإفتاء تكشف عنها

جانب من الحدث

رئيس جامعة قنا يفتتح قسم طب وجراحة العيون الجديد بالمستشفى الجامعى.. جناح عمليات متكامل ووحدة فحوصات متخصصة..خدمات طبية وفقًا لأحدث المعايير

وزير الثقافة

وزير الثقافة يتفقد الاستعدادات النهائية لانطلاق الدورة الـ57 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب ويوجه بعمل غرفة عمليات وتكثيف المتابعة وإنهاء التجهيزات

بالصور

الشرقية.. حملة للقضاء على ظاهرة نباشي القمامة في مدينة الزقازيق| صور

حملة مكبرة
حملة مكبرة
حملة مكبرة

تحذير .. أعراض كوفيد طويل الأمد تزيد خطر الإصابة بـ الزهايمر

بروتين تاو.. الرابط بين كوفيد وألزهايمر
بروتين تاو.. الرابط بين كوفيد وألزهايمر
بروتين تاو.. الرابط بين كوفيد وألزهايمر

فيروس غامض ينتشر مع الإنفلونزا في بريطانيا.. ما هو الأدينوفيروس وأعراضه وطرق الوقاية؟

فيروس الأدينوفيروس
فيروس الأدينوفيروس
فيروس الأدينوفيروس

5 دقائق مشي يوميًا قد تطيل عمرك.. دراسة تكشف مفاجأة

دقائق من المشي يوميا تقلل خطر الوفاة المبكرة
دقائق من المشي يوميا تقلل خطر الوفاة المبكرة
دقائق من المشي يوميا تقلل خطر الوفاة المبكرة

فيديو

تطورات حالة حسن شحاتة الصحية

بعد أنباء غير صحيحة عن وفاته.. مصادر إعلامية تطمئن الجماهير على صحة حسن شحاتة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

المزيد