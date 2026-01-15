قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الأوقاف يهنئ الرئيس السيسي بذكرى الإسراء والمعراج
موعد مباراة المغرب والسنغال والقنوات الناقلة
أية سماحة: تناسق جسدي كرم كبير من ربنا.. وأنا جيناتي حلوة
عقب خروجها من المدرسة.. القبض على 3 طلاب تعدوا على زميلتهم بالضرب
رئيس البرلمان العربي يرحّب بتشكيل لجنة تكنوقراط فلسطينية لإدارة غزة
التضامن: مليون أسرة صرفت دعم تكافل وكرامة باليوم الأول عن يناير 2026
وزير الخارجية: أهمية التعاون مع أستراليا لخبرتها في دعم المشروعات
في حضور وزراء وشخصيات عامة.. أحمد موسى يحتفل بصدور كتابه أسرار | صور
طارق السيد يروي ذكريات بطولة الدوري 2004 وموقف غريب مع حسام حسن
للموظف ذي الإعاقة.. إجازة اعتيادية سنوية مدتها 45 يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة
البنك الأوروبي للاستثمار يدشن كتابا فوتوغرافيا لتوثيق الشراكة مع مصر
نقل والدة شيماء جمال إلى قسم الطالبية بعد التحفظ عليها في محكمة الجيزة
طارق السيد يكشف سبب تحقيق مصر ثلاثية أمم إفريقيا مع حسن شحاتة

طارق السيد
طارق السيد
عبدالله هشام

كشف طارق السيد نجم نادي الزمالك السابق سبب تحقيق حسن شحاته لقب بطولة أمم افريقيا ثلاث مرات على التوالي خلال الفترة من 2006وحتى 2010.

وقال السيد في تصريحات عبر “صدى البلد”: حسن شحاته كان بارعا في إلهاب حماس اللاعبين قبل كل مباراة ودائما يشغل الأغاني الوطنية قبل اللقاءات.

وأوضح أن الأغاني الوطنية كانت تلهب حماس اللاعبين قبل المباريات وتشعل فينا الروح لتحقيق الفوز.

وأردف: لا أتذكر أنني اعترضت على المشاركة في المباريات وكل اللاعبين كذلك وبالتالي منحنا الفرصة له لاختيار التشكيل بدون ضغوطات داخلية.

واختتم نجم الزمالك السابق:كنت أحزن بسبب عدم المشاركة ولكن لا يظهر ذلك أمام اللاعبين أو الإعلام حتى لا أسبب أزمة في المنتخب.

الزمالك نادي الزمالك أخبار الزمالك فريق الزمالك طارق السيد منتخب مصر حسن شحاته

الشرقية.. حملة للقضاء على ظاهرة نباشي القمامة في مدينة الزقازيق| صور

تحذير .. أعراض كوفيد طويل الأمد تزيد خطر الإصابة بـ الزهايمر

فيروس غامض ينتشر مع الإنفلونزا في بريطانيا.. ما هو الأدينوفيروس وأعراضه وطرق الوقاية؟

5 دقائق مشي يوميًا قد تطيل عمرك.. دراسة تكشف مفاجأة

