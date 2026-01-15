طارق السيد يكشف سبب تحقيق مصر ثلاثية أمم إفريقيا مع حسن شحاتة

كشف طارق السيد نجم نادي الزمالك السابق سبب تحقيق حسن شحاته لقب بطولة أمم افريقيا ثلاث مرات على التوالي خلال الفترة من 2006وحتى 2010.

وقال السيد في تصريحات عبر “صدى البلد”: حسن شحاته كان بارعا في إلهاب حماس اللاعبين قبل كل مباراة ودائما يشغل الأغاني الوطنية قبل اللقاءات.

وأوضح أن الأغاني الوطنية كانت تلهب حماس اللاعبين قبل المباريات وتشعل فينا الروح لتحقيق الفوز.

وأردف: لا أتذكر أنني اعترضت على المشاركة في المباريات وكل اللاعبين كذلك وبالتالي منحنا الفرصة له لاختيار التشكيل بدون ضغوطات داخلية.

واختتم نجم الزمالك السابق:كنت أحزن بسبب عدم المشاركة ولكن لا يظهر ذلك أمام اللاعبين أو الإعلام حتى لا أسبب أزمة في المنتخب.