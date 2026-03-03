سائق تاكسي.. رضا إدريس يكشف لصدى البلد شخصيته في مسلسل هي كيميا

كشف الفنان رضا إدريس عن شخصيته في مسلسل «هي كيميا»، مؤكدًا أنه يجسد دور سائق تاكسي، في إطار كوميدي مليء بالمواقف الطريفة.

وأوضح إدريس في تصريحات لموقع صدي البلد الاخباري ، أن شخصيته تدخل في العديد من المواقف الكوميدية مع شخصيتي «حجاج» و«سلطان»، ما يضيف حالة من خفة الظل والتلقائية على الأحداث، مشيرًا إلى أن العمل يعتمد على كوميديا الموقف والتفاعل بين الشخصيات.

وأعرب عن سعادته الكبيرة بالمشاركة في المسلسل، لافتًا إلى أن الكواليس اتسمت بروح التعاون والمحبة بين جميع فريق العمل، وهو ما انعكس بشكل إيجابي على الشاشة.

ويشارك في بطولة «هي كيميا» إلى جانب دياب ومصطفى غريب كل من الفنانة مريم الجندي، والفنانة فرح يوسف، والفنان ميشيل ميلاد، وآخرين.

المسلسل من تأليف مهاب طارق، وإخراج إسلام خيري، ومن إنتاج عبدالله أبو الفتوح