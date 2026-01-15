الزمالك يواجه المصري البورسعيدي في كأس عاصمة مصر الليلة

يواجه نادي الزمالك منافسه المصري البورسعيدي اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة كأس عاصمة مصر.

وتقام مباراة الزمالك ضد المصري البورسعيدي اليوم في تمام الساعة الثامنة مساء وتذاع عبر قناة أون سبورت

قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، بتخفيف الحمل البدني للاعبين خلال التدريب الأخير الذي أقيم على إستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة المصري في كأس عاصمة مصر.

وجاء ذلك خوفًا من تعرض اللاعبين للإجهاد قبل المباراة المقبلة، وأدى اللاعبون الفقرة البدنية تحت إشراف نونو كوستا ربييرو مدرب الأحمال، وتضمنت تدريبات بدنية متنوعة، وفقرة خاصة بالكرة.

وتلقي فريق الزمالك في أول ظهور لمعتمد جمال خسارة أمام نظيره فريق زد بهدف دون رد فى بطولة كأس عاصمة مصر.