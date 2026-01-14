خطط وفنيات.. أهم توجيهات معتمد جمال للاعبي الزمالك قبل لقاء المصري

ركز الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال على الجوانب الخططية والفنية خلال مران اليوم الأربعاء، الذي أقيم على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة المصري المقبلة في بطولة كأس عاصمة مصر.

وقام المدير الفني بتقسيم اللاعبين لمجموعات خلال المران، لخوض بعض الجوانب الفنية، وحرص معتمد جمال، ومساعده إبراهيم صلاح على توجيه اللاعبين باستمرار خلال هذه الفقرة.

وخاض اللاعبون تقسيمة فنية مصغرة في نهاية المران لتنفيذ الجوانب التي تم التدريب عليها خلال المران.

ويستعد فريق الزمالك للقاء المصري غدًا الخميس على ستاد الجيش ببرج العرب، في إطار مباريات الجولة الأخيرة لدور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.