ناصر ماهر يوقع لـ بيراميدز 4 سنوات ونصف قادما من الزمالك

حصل نادي بيراميدز على توقيع ناصر ماهر لاعب نادي الزمالك بعقد يمتد لمدة أربع سنوات ونصف، في إطار تدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

إدارة الزمالك من جانبها وضعت شروطا للتخلي عن ناصر ماهر إلي صفوف نادي بيراميدز بمقتضاها يتم حصول البيت الأبيض على قيمة الصفقة كاملة دفعة واحدة وبشكل نقدي.

فيما ترغب إدارة نادي بيراميدز فى في سداد المقابل المالي على عدة دفعات.

ومن المنتظر أن تشهد الساعات القليلة المقبلة حسم الصفقة بشكل رسمي لصالح نادي بيراميدز في ظل الإتفاق على كافة البنود التعاقدية مع اللاعب، وبقاء بعض التفاصيل المالية العالقة بين الناديين فقط قبل الإعلان النهائي.