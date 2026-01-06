قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كواليس غضب حسام حسن من جماهير المغرب وأسباب تصريحات زيزو بعد لقاء بنين
الرئيس الإيراني للشعب: تطلبون المزيد من المال.. فمن أين نأتي به؟
تقلبات في أداء الدولار مع ترقب التطورات الجيوسياسية وضعف البيانات الأمريكية
3 مارس أولى جلسات محاكمة عصام صاصا لسرقة لحن أغنية لـ شيرين عبد الوهاب
طاقم تحكيم مصري بقيادة محمد معروف لإدارة مباراة منتخب الجزائر والكونغو
حكم الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج بأنواع الطاعات
51 مليار جنيه أرباحًا.. ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية بدعم مشتريات الأجانب
تبدأ 10 يناير .. ننشر جداول امتحانات أبناؤنا في الخارج 2026
شاهد | تريلا تدهس سيارة وتهدم مبنى في المعادي .. تفاصيل حادث صادم
إلغاء مئات الرحلات الجوية والقطارات في أوروبا لسبب مثير
رئيس النواب الأمريكي يخالف رأي ترامب في الانتخابات .. لسنا قوة احتلال لفنزويلا
الدواء : نسبة إنجاز تتجاوز 99.25 % في الاستجابة لشكاوى واستفسارات المواطنين
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

أزمة ناصر ماهر تتصاعد | حكم غيابي بالحبس 6 أشهر وإدارة الزمالك تتابع الموقف القانوني

منتصر الرفاعي

شهدت الساعات الماضية تصاعد الأزمة القانونية للاعب نادي الزمالك ناصر ماهر بعد صدور حكم غيابي ضده بالحبس لمدة ستة أشهر مع الشغل على خلفية اعتدائه على أحد أفراد الأمن داخل كمبوند سكني بالتجمع الأول، ما أسفر عن إصابته وفق ما ورد في أوراق القضية وتحقيقات النيابة.

تفاصيل الحكم القضائي

أصدرت محكمة جنح التجمع الأول حكمها في الدعوى رقم 403 لسنة 2023 بمعاقبة ناصر ماهر بالحبس الغيابي لمدة ستة أشهر مع إلزامه بدفع كفالة مالية قدرها 1000 جنيه بعد ثبوت واقعة التعدي على فرد الأمن وإحداث إصابته بناءا على تقرير الطب الشرعي والأدلة المقدمة إلى المحكمة.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن الواقعة ثابتة في حق اللاعب مع الإشارة إلى عدم تقديمه أي استئناف حتى الآن ما يجعل الحكم قائمًا وواجب النفاذ قانونًا.

تحرك دفاع المجني عليه

تقدم دفاع المجني عليه وهو فرد الأمن إبراهيم (ر)، ببلاغ رسمي إلى النائب العام طالب فيه بمنع ناصر ماهر من السفر وإدراجه على قوائم ترقب الوصول لحين تنفيذ الحكم القضائي النهائي كإجراء احترازي لضمان تطبيق القانون. 

موقف نادي الزمالك

أكد مصدر مسئول داخل نادي الزمالك أن إدارة النادي تتابع عن كثب جميع التطورات القانونية المتعلقة باللاعب وتقدم له الدعم الكامل بالتنسيق مع محاميه مع السعي لمتابعة القضية عبر المسار القانوني وترك الفصل النهائي للقضاء.

وأشار المصدر إلى أن النادي يسعى لإيجاد حل ودي مع الطرف الآخر لتجنب التصعيد القضائي لكنه أقر بأن المطالب المالية للطرف المعتدى عليه تصل إلى نحو 2 مليون جنيه وهو مبلغ اعتبره اللاعب والإدارة مبالغًا فيه ولا يتناسب مع الواقعة.

وأضاف المصدر أن النادي يتابع جميع الإجراءات القانونية عن كثب ويقف بجانب اللاعب حتى صدور القرار النهائي مع التأكيد على احترام القضاء واستكمال الإجراءات الرسمية لحماية حقوق جميع الأطراف.

خلفية الواقعة

وأظهرت التحقيقات أن ناصر ماهر اعتدى على فرد الأمن داخل أحد الكمبوندات السكنية بالتجمع الأول ما تسبب في إصابته وتم توثيق الإصابات عبر تقرير الطب الشرعي المرفق بأوراق القضية.

1500 جنيه لكل شخص بالبطاقة.. أماكن صرف منحة عيد الميلاد للعمالة غير المنظمة

بعد الارتفاع الأخير.. أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 6 يناير 2026

موقف غامض.. لقطة لا تليق في مباراة مصر وبنين بكأس الأمم الأفريقية

قفزة مفاجئة في أسعار الدواجن.. الزراعة تكشف الأسباب وموعد الانخفاض

يعقبه انخفاض حرارة وأمطار.. موجة حر صيفية تضرب البلاد فى هذا الموعد

أسعار جميع أعيرة الذهب اليوم الثلاثاء 6-1-2026 دون مصنعية

«شوف بيتك منهم ولا لأ».. 4 حالات لرفع الضريبة العقارية وحالة جديدة للظروف الطارئة

ناقد رياضي يكشف: بعض جماهير المغرب شجعت بنين.. وهذا سبب توجه حسام حسن لهم

إيلاريا حارص خلال استلام كارنيه عضويتها : العمل النيابي واجب وطني

أحمد علاء يتسلم كارنيه عضوية مجلس النواب في العاصمة الجديدة

زين الدين: نستهدف في الدورة البرلمانية الجديدة تبني قضايا البعد الاجتماعي

بسيطة وسهلة.. طريقة عمل البيتزا فى المنزل

تحذير على مائدتك.. أضرار الصلصة المعلبة وطرق تفاديها دون حرمان

الرجالة كلهم خاينين.. صور أثارت الجدل لـ إيمان العاصي

أول مزادات 2026.. بيع سمكة تونة عملاقة مقابل 3.2 مليون دولار فى اليابان

غعبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: رحلة النور الخالدة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 3

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: حاجة قديمة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: خطاب التهنئة بين المواطنة والتمييز

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

