أزمة ناصر ماهر تتصاعد | حكم غيابي بالحبس 6 أشهر وإدارة الزمالك تتابع الموقف القانوني

شهدت الساعات الماضية تصاعد الأزمة القانونية للاعب نادي الزمالك ناصر ماهر بعد صدور حكم غيابي ضده بالحبس لمدة ستة أشهر مع الشغل على خلفية اعتدائه على أحد أفراد الأمن داخل كمبوند سكني بالتجمع الأول، ما أسفر عن إصابته وفق ما ورد في أوراق القضية وتحقيقات النيابة.

تفاصيل الحكم القضائي

أصدرت محكمة جنح التجمع الأول حكمها في الدعوى رقم 403 لسنة 2023 بمعاقبة ناصر ماهر بالحبس الغيابي لمدة ستة أشهر مع إلزامه بدفع كفالة مالية قدرها 1000 جنيه بعد ثبوت واقعة التعدي على فرد الأمن وإحداث إصابته بناءا على تقرير الطب الشرعي والأدلة المقدمة إلى المحكمة.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن الواقعة ثابتة في حق اللاعب مع الإشارة إلى عدم تقديمه أي استئناف حتى الآن ما يجعل الحكم قائمًا وواجب النفاذ قانونًا.

تحرك دفاع المجني عليه

تقدم دفاع المجني عليه وهو فرد الأمن إبراهيم (ر)، ببلاغ رسمي إلى النائب العام طالب فيه بمنع ناصر ماهر من السفر وإدراجه على قوائم ترقب الوصول لحين تنفيذ الحكم القضائي النهائي كإجراء احترازي لضمان تطبيق القانون.

موقف نادي الزمالك

أكد مصدر مسئول داخل نادي الزمالك أن إدارة النادي تتابع عن كثب جميع التطورات القانونية المتعلقة باللاعب وتقدم له الدعم الكامل بالتنسيق مع محاميه مع السعي لمتابعة القضية عبر المسار القانوني وترك الفصل النهائي للقضاء.

وأشار المصدر إلى أن النادي يسعى لإيجاد حل ودي مع الطرف الآخر لتجنب التصعيد القضائي لكنه أقر بأن المطالب المالية للطرف المعتدى عليه تصل إلى نحو 2 مليون جنيه وهو مبلغ اعتبره اللاعب والإدارة مبالغًا فيه ولا يتناسب مع الواقعة.

وأضاف المصدر أن النادي يتابع جميع الإجراءات القانونية عن كثب ويقف بجانب اللاعب حتى صدور القرار النهائي مع التأكيد على احترام القضاء واستكمال الإجراءات الرسمية لحماية حقوق جميع الأطراف.

خلفية الواقعة

وأظهرت التحقيقات أن ناصر ماهر اعتدى على فرد الأمن داخل أحد الكمبوندات السكنية بالتجمع الأول ما تسبب في إصابته وتم توثيق الإصابات عبر تقرير الطب الشرعي المرفق بأوراق القضية.