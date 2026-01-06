الزمالك يبحث عن مدرب جديد | خيارات محلية وأجنبية مطروحة.. من سيقود الفريق؟

استقر مسئولو نادى الزمالك على تعيين مدرب مصري لقيادة الفريق في مواجهة نادي زد المقرر لها يوم الأحد 11 يناير 2026 في تمام الساعة الثامنة مساءا على استاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات ببطولة كأس عاصمة مصر.

وأوضحت الإدارة أنها استبعدت فكرة التعاقد مع مدرب أجنبي مؤقت نظرا للأزمة المالية التي تمنع النادي من التعاقد مع مدير فني يمتلك اسماً كبيرا وسيرة ذاتية قوية تمكنه من التعامل مع الضغوط داخل القلعة البيضاء.

الأسماء المرشحة لتدريب الزمالك

تقتصر قائمة الأسماء المحلية المرشحة لتولي تدريب الزمالك على خالد جلال وطارق مصطفى ومؤمن سليمان ومعتمد جمال وعبد الحميد بسيوني مع عدم استقرار الإدارة حتى الآن على اسم محدد.

وذكرت مصادر داخل النادي أن المدير الفني الجديد الذي سيتم الإعلان عن تعاقده خلال الأيام المقبلة سيكون صاحب القرار النهائي بشأن استكمال مشاركة فريق الناشئين في البطولة أو إعادة الفريق الأول للمشاركة كنوع من التجربة قبل المباريات المقبلة في الدوري الممتاز وكأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأضاف أن الإدارة تدرس حاليا عدة أسماء أجنبية مع وضع سقف مالي صارم لأي تعاقد جديد لتفادي تفاقم الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها النادي في الوقت الذي لا يزال فيه خيار المدرب المصري مطروحا ولكن بحظوظ أقل.

ويواصل مسؤولو الزمالك بحث جميع السيناريوهات المتاحة لحسم ملف المدير الفني وسط محاولة لتحقيق التوازن بين الطموحات الفنية والإمكانيات المالية قبل اتخاذ القرار النهائي الذي سيحدد ملامح المرحلة القادمة للفريق الأبيض.

الزمالك يوافق على رحيل محمد السيد بشروط

في سياق آخر، وافق مسئولو الزمالك على رحيل محمد السيد لاعب الفريق الأول خلال الفترة الحالية، خاصة وأن عقده مع النادي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، بشرط وصول عرض رسمي للاعب لتحقيق استفادة مالية قبل الأشهر الستة المقبلة.

وكان الزمالك عرض على محمد السيد تجديد عقده لمدة خمس مواسم مقابل 25 مليون جنيه، يتم تقسيمها على مدة العقدإلا أن اللاعب طلب الحصول على منحة أو مقدم تعاقد، وهو ما رفضه النادي.

وأصبح اللاعب أمام خيارين، إما الاستمرار في حالة التجميد لرفض التجديد، أو الحصول على عرض رسمي للرحيل عن الأبيض، في إطار سعيه لتسويق نفسه وتحقيق حلم الاحتراف خارج مصر.

انتعاشة مالية لدعم ملف الأجانب

وفي سياق متصل، شهدت خزينة الزمالك انتعاشة مالية بعد ضخ 10 ملايين جنيه من أحد أعضاء مجلس الإدارة بهدف تخفيف حدة أزمة مستحقات لاعبي الفريق الأجانب ومحاولة تجنب شكاوى جديدة لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم.

ومن المنتظر أن يتم صرف جزء من المستحقات المتأخرة خلال الساعات المقبلة خاصة في ظل وجود عدة قضايا مرفوعة ضد النادي وفسخ تعاقدات سابقة مع لاعبين أجانب بسبب نفس الأزمة.

وأكد مصدر مطلع أن إدارة النادي وضعت ملف المستحقات على رأس أولوياتها في ظل حالة الغضب داخل صفوف الفريق والضغوط المتزايدة مع توالي المنافسات ما دفع المسؤولين للتحرك السريع لاحتواء الأزمة قبل تفاقمها.

حسين لبيب يتحرك لإنهاء أزمة مستحقات لاعبي الزمالك

كشف الإعلامي خالد الغندور أن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك تواصل مع جون إدوارد المدير الرياضي للنادي خلال الساعات الماضية وذلك في إطار التحركات الجارية لحل أزمة مستحقات لاعبي الفريق.

وأوضح الغندور خلال برنامجه ستاد المحور أن حسين لبيب أكد لجون إدوارد أن مستحقات اللاعبين سيتم صرفها في أقرب وقت ممكن مشددًا على أن هذا الملف يُعد أولوية قصوى لإدارة النادي خلال الفترة الحالية.

وأشار إلى أنه رغم تواجد حسين لبيب في فرنسا للاطمئنان على حالته الصحية فإنه لا يزال على تواصل دائم مع المسؤولين عن ملف الكرة داخل النادي، ويتابع أزمة المستحقات بشكل مباشر لضمان إنهائها في أسرع وقت.