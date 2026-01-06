جلسة حاسمة في الزمالك لحسم مصير بنتايج.. 225 ألف دولار تشعل الأزمة ورفض العودة للتدريبات

تتصاعد وتيرة الأحداث داخل نادي الزمالك مع اقتراب عقد جلسة مصيرية قد تعيد ترتيب الأوراق من جديد بعدما فجر ملف المستحقات أزمة جديدة مع أحد لاعبي الفريق الأول لتبقى الساعات المقبلة حاسمة بين التهدئة أو التصعيد في ظل ضغوط جماهيرية وفنية لا تحتمل المزيد من التعقيدات.

ويعقد مسؤولو نادي الزمالك جلسة حاسمة خلال الساعات القليلة المقبلة مع المغربي محمود بنتايج لاعب الفريق الأول لكرة القدم في محاولة لاحتواء الأزمة الأخيرة بعد إقدام اللاعب على فسخ تعاقده من طرف واحد بسبب تأخر صرف مستحقاته المالية.

وتسعى إدارة الزمالك إلى التوصل لحل ودي ينهي الخلاف خاصة أن النادي يتمسك بسلامة موقفه القانوني مؤكدًا أن اللاعب لا يملك أحقية فسخ التعاقد في الوقت الذي يصر فيه بنتايج على قراره نتيجة عدم حصوله على مستحقاته في المواعيد المتفق عليها.

محاولة لإقناع بنتايج بالعودة

ومن المنتظر أن تشهد الجلسة مفاوضات مكثفة لإقناع اللاعب بالتراجع عن قرار فسخ العقد والعودة للمشاركة مع الفريق مقابل جدولة مستحقاته المالية وسدادها على دفعات وهو المقترح الذي سبق أن رفضه اللاعب مطالبا بضمانات واضحة تضمن التزام النادي بالسداد في مواعيده.

225 ألف دولار شرط التفاوض

وكشف مقربون من بنتايج أن مستحقاته المتأخرة تبلغ نحو 225 ألف دولار مشيرين إلى أن اللاعب اشترط الحصول عليها أولا قبل فتح باب التفاوض حول العودة للفريق وكان بنتايج قد عاد مؤخرا إلى القاهرة عقب انتهاء إجازة شهر العسل التي قضاها في تايلاند.

وأكد مصدر داخل الزمالك أن الإدارة ترى أن اللاعب لا يزال مرتبطا بعقد ساري مع النادي وأن أي حل للأزمة سيكون عبر التفاوض المباشر في جلسة رسمية بحضور وكيل أعماله مشددا على التزام النادي الكامل باللوائح والقوانين.

وفي المقابل، يواصل بنتايج رفضه العودة للتدريبات الجماعية متمسكا بالحصول على مستحقاته المالية أولا ما أثر على استعدادات الفريق الفنية قبل خوض منافسات كأس عاصمة مصر والاستحقاقات المحلية المقبلة.

انتعاشة مالية لدعم ملف الأجانب

وفي سياق متصل، شهدت خزينة الزمالك انتعاشة مالية بعد ضخ 10 ملايين جنيه من أحد أعضاء مجلس الإدارة بهدف تخفيف حدة أزمة مستحقات لاعبي الفريق الأجانب ومحاولة تجنب شكاوى جديدة لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم.

ومن المنتظر أن يتم صرف جزء من المستحقات المتأخرة خلال الساعات المقبلة خاصة في ظل وجود عدة قضايا مرفوعة ضد النادي وفسخ تعاقدات سابقة مع لاعبين أجانب بسبب نفس الأزمة.

وأكد مصدر مطلع أن إدارة النادي وضعت ملف المستحقات على رأس أولوياتها في ظل حالة الغضب داخل صفوف الفريق والضغوط المتزايدة مع توالي المنافسات ما دفع المسؤولين للتحرك السريع لاحتواء الأزمة قبل تفاقمها.

حسين لبيب يتحرك لإنهاء أزمة مستحقات لاعبي الزمالك

كشف الإعلامي خالد الغندور أن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك تواصل مع جون إدوارد المدير الرياضي للنادي خلال الساعات الماضية وذلك في إطار التحركات الجارية لحل أزمة مستحقات لاعبي الفريق.

وأوضح الغندور خلال برنامجه ستاد المحور أن حسين لبيب أكد لجون إدوارد أن مستحقات اللاعبين سيتم صرفها في أقرب وقت ممكن مشددًا على أن هذا الملف يُعد أولوية قصوى لإدارة النادي خلال الفترة الحالية.

وأشار إلى أنه رغم تواجد حسين لبيب في فرنسا للاطمئنان على حالته الصحية فإنه لا يزال على تواصل دائم مع المسؤولين عن ملف الكرة داخل النادي، ويتابع أزمة المستحقات بشكل مباشر لضمان إنهائها في أسرع وقت.