ميدو: الزمالك لا يهتز بالأزمات.. ومن حق الجماهير معرفة حقيقة سحب أرض 6 أكتوبر

حرص أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، على تهنئة منتخب مصر عقب نجاحه في التأهل إلى دور الثمانية من بطولة كأس الأمم الإفريقية، مشيدًا بالأداء القتالي وروح الإصرار التي ظهر بها اللاعبون خلال مشوارهم في البطولة.

وخلال تصريحاته لبرنامج زملكاوي مع محمد عبد الجليل عبر قناة الزمالك، أكد ميدو أن نادي الزمالك سيظل قويًا وقادرًا على تجاوز الأزمات، مشددًا على أن الكيان الأبيض أكبر من أي صعوبات بفضل تاريخه العريق وجماهيره الوفية.

ووجه ميدو التهنئة لجماهير القلعة البيضاء بمناسبة مرور 115 عامًا على تأسيس النادي، مؤكدًا أن الزمالك يملك تاريخًا كبيرًا ولاعبيـن وجماهير صنعوا اسمه عبر الأجيال.

وتطرق نجم الزمالك السابق إلى الأزمات المتراكمة التي يعاني منها النادي، موضحًا أن المشاكل الإدارية ممتدة منذ قرابة 30 عامًا، مشيرًا إلى أن الزمالك كان متساويًا في عدد البطولات مع منافسيه حتى منتصف التسعينات، قبل أن تبدأ مرحلة عدم الاستقرار.

وأوضح ميدو أن تكرار حل مجالس الإدارات وتعيين لجان مؤقتة أثر سلبًا على الاستقرار الفني والإداري داخل النادي، ما انعكس على مسيرته خلال السنوات الماضية.

واختتم ميدو تصريحاته بمطالبة صريحة، مؤكدًا أن من حق جماهير الزمالك معرفة الأسباب الحقيقية وراء سحب أرض 6 أكتوبر، متسائلًا عن ذنب الجماهير في ما يتعرض له النادي من عراقيل تعطل مسيرته.