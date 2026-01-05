مش لاقيين ناكل.. هجوم عنيف من طارق يحيى على جون إدوارد بسبب الطبيب الأجنبي في جهاز الزمالك

شن طارق يحيى نجم الكرة المصرية السابق، هجومًا قويًا على جون ادوارد المدير الرياضي لنادي الزمالك بسبب تواجد طبيب أجنبي في جهاز الزمالك.



وقال يحيى في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا اف ام: لا اعتراض على تواجد أي مدير رياضي لكن أزمتي في تفريغ نادي الزمالك من أبناءه ورموزه.

وأضاف: جون ادوارد جايب طبيب أجنبي هو احنا لاقيين ناكل، وتجربة جون ادوارد فشلت بكل المقاييس.



وتابع: لا أعلم لماذا يتواجد جون ادوارد ونادي الزمالك اكبر مني ومنك ومن أي حد ويؤخذ على جون ادوارد البيان الأخير الذي أصدره وإدارة الزمالك مش عارفة تاخد موقف مع جون ادوارد بسبب الشرط الجزائي

وواصل: شرف لأي لاعب ان يكون المدير الرياضي للزمالك ووجود شرط جزائي تهريج، وكان لا بد من رحيل الإدارة الرياضية عقب أزمة عبد الحميد معالي الأخيرة



واختتم: موجوع بسبب الزمالك ولم أرى الزمالك بهذه الحالة منذ أربعين عامًا والصفقات التي أبرمها الزمالك لا تليق باسم نادي الزمالك