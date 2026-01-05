قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الاتحاد الأوروبي: يجب أن تكون "ماتشادو" جزءاً من العملية الانتقالية بفنزويلا
ماذا بعد إجازة شهر العسل؟.. بنتايج والزمالك في مواجهة مصيرية لحسم مستحقاته
القوات المسلحة تهنئ الإخوة المسيحيين بمناسبـة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد
النار وصلت السماء.. 20 صورة ترصد حريق مصنع بلاستيك في أكتوبر| شاهد
مصر ضد بنين.. مواجهة حاسمة تحدد مسار المنتخب نحو اللقب الثامن.. الفراعنة يسعون لاستعادة المجد بعد 15 عاما
شاهد | لحظة وصول مادورو مقر محاكمته في نيويورك - فيديو وصور
زيادة 40 جنيها.. سعر الذهب اليوم بعد الارتفاع
عبد العاطي وبن فرحان يؤكدان أهمية التوصل إلى تسوية للأزمة اليمنية عبر الحوار
قبل لقاء الليلة.. تاريخ مواجهات منتخب مصر أمام بنين في كأس الأمم الأفريقية
قناة مفتوحة على النايل سات تبث مباراة مصر وبنين مجانا.. اعرف التردد
أولى الجلسات.. رئيس فنزويلا يصل إلى محكمة مانهاتن الفيدرالية في نيويورك
فرنسا تؤكد وقوفها بجانب الدنمارك ضد المطامع الأمريكية في جرينلاند
تحقيقات وملفات

ماذا بعد إجازة شهر العسل؟.. بنتايج والزمالك في مواجهة مصيرية لحسم مستحقاته

منتصر الرفاعي

وسط أجواء من التوتر والجدل داخل القلعة البيضاء تستمر أزمة اللاعب المغربي محمود بنتايج مع نادي الزمالك في مواجهة مالية وقانونية لم تحسم بعد وسط ترقب لعقد جلسة حاسمة مع إدارة النادي ووكيل أعماله لحسم ملف مستحقاته المتأخرة.

وكشف مصدر داخل نادي الزمالك أن الدفعة المالية التي قدمها أحد أعضاء مجلس الإدارة والبالغة 10 ملايين جنيه لصرف جزء من مستحقات لاعبي الفريق الأجانب لا تشمل اللاعب المغربي محمود بنتايج مؤكداً أن موقف النادي قانوني وسليم بشأن مستحقاته.

وأوضح المصدر أن الزمالك لا يزال أمامه الوقت الكافي لسداد القسط الخاص بمستحقات بنتايج، لذلك قرر المجلس صرف المستحقات المالية لباقي الأجانب أولا تجنبا لتقديم شكاوى جديدة ضد النادي أو أي إجراءات قانونية من جانب اللاعبين.

جلسة مرتقبة لحل الأزمة

عاد محمود بنتايج إلى القاهرة بعد انتهاء إجازة شهر العسل التي قضاها في تايلاند تمهيدًا لعقد جلسة تفاوضية مع إدارة الزمالك ووكيل أعماله لبحث سبل حل الأزمة المالية الحالية.

ويصر النادي على أن اللاعب لا يزال جزءا من الفريق بينما يتمسك بنتايج بحق فسخ العقد من طرف واحد بسبب تأخر صرف مستحقاته مما جعل المفاوضات قائمة على محاولة التوصل إلى حل يرضي الطرفين.

وأكد المصدر أن إدارة الزمالك ملتزمة بالقانون ولا ترى أن اللاعب يمتلك الحق في فسخ التعاقد من جانبه مشددا على أن أي حل سيكون عبر التفاوض المباشر في جلسة رسمية مع اللاعب ووكيله.

رفض العودة للتدريبات الجماعية

في ظل استمرار الأزمة رفض بنتايج العودة إلى التدريبات الجماعية للفريق مطالبا بتسوية مستحقاته المالية أولا وهو ما ألقى بظلاله على تحضيرات الزمالك الفنية في الوقت الذي يستعد فيه الفريق لمنافسات كأس عاصمة مصر والمباريات المحلية المقبلة.

وكان اللاعب المغربي قد حصل على إجازة شهر العسل عقب نهاية منافسات الفريق الأخيرة، وعاد يوم الخميس الماضي إلى القاهرة تمهيدًا لعقد جلسة تفاوضية رسمية مع إدارة النادي.

10 ملايين جنيه تنعش خزينة الزمالك لحل أزمة مستحقات الأجانب

شهدت خزينة نادي الزمالك انتعاشة مالية خلال الساعات الماضية بعد ضخ مبلغ 10 ملايين جنيه من جانب أحد أعضاء مجلس إدارة النادي في محاولة لاحتواء أزمة المستحقات المتأخرة للاعبي الفريق الأول الأجانب في ظل الضائقة المالية التي يمر بها النادي خلال الفترة الحالية.

ومن المنتظر أن يتم سداد جزء من مستحقات لاعبي الفريق الأجانب خلال الساعات القليلة المقبلة  لتجنب تقديم شكاوى جديدة ضد النادي لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم أو الوصول إلى مرحلة فسخ تعاقدات إضافية كما حدث سابقًا مع المغربي صلاح مصدق والفلسطيني عمر فرج.

وكشف مصدر مطلع أن عضو مجلس الإدارة الداعم تحدث مع جون إدوارد المدير الرياضي للفريق مشددا على ضرورة الإسراع في صرف جزء من المستحقات خاصة في ظل وجود عدة قضايا مرفوعة ضد الزمالك بسبب التأخر في السداد إلى جانب فسخ عقود أكثر من لاعب أجنبي خلال الفترة الماضية لنفس السبب.

وتعد مستحقات اللاعبين واحدة من أبرز الأزمات التي تواجه إدارة الزمالك حاليا بعدما ظهرت حالة من التذمر داخل صفوف الفريق في ظل تأخر صرف المستحقات وتزايد الضغوط مع توالي المنافسات المحلية.

وشهدت الأيام الماضية تحركات من بعض اللاعبين لإيصال رسائل مباشرة لإدارة النادي بضرورة حل الملف المالي في أسرع وقت وهو ما دفع المسؤولين لوضع هذا الملف على رأس أولوياتهم قبل فتح أي ملفات أخرى.

راحة سلبية للاعبين بسبب الأزمة المالية

وفي ظل استمرار الأزمة يدرس مسؤولو الزمالك مد فترة الراحة السلبية للاعبي الفريق الأول بعد عدم صرف المستحقات المتأخرة وهو ما انعكس بالفعل على قرارات جهاز الكرة خلال الأيام الماضية.

وكان الزمالك قد منح لاعبي الفريق راحة سلبية لمدة 5 أيام إلى جانب الاعتماد على فريق الناشئين في مواجهة الاتحاد السكندري ببطولة كأس عاصمة مصر والتي خسرها الأبيض بنتيجة 3-0.

ومن المنتظر أن تستمر راحة اللاعبين خلال الأسبوع الجاري على أن يعود الفريق للانتظام في التدريبات عقب صرف المستحقات المتأخرة مراعاة للظروف الأسرية والمالية للاعبين.

نادي الزمالك محمود بنتايج كأس عاصمة مصر مجلس نادي الزمالك مستحقات بنتايج

