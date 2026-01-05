5 يناير 2026 | 115 عاما على تأسيس نادي الزمالك.. تاريخ عريق ومسيرة بطولات

في الخامس من يناير لا يحتفل نادي الزمالك بذكرى تأسيسه فحسب بل يستحضر فصولا كاملة من تاريخ الرياضة المصرية كيان امتد عمره 115 عاما ظل خلالها شاهدًا على تحولات الزمن وصانعا للمجد وحاضرا بقوة في الوعي الرياضي والوطني.

الزمالك لم يكن يوما مجرد نادي ينافس على البطولات بل مؤسسة رياضية عريقة تشكلت هويتها عبر الأجيال وارتبط اسمها بالقيم والعراقة والإنجاز لتبقى القلعة البيضاء أحد أعمدة الكرة المصرية ورمزا خالدا لا يغيب عن منصات التتويج ولا عن ذاكرة التاريخ.

في مثل هذا اليوم.. كيف ولد الزمالك؟

في 5 يناير عام 1911، تأسس نادي الزمالك على يد المحامي البلجيكي جورج مرزباخ رئيس إحدى المحاكم المختلطة في مصر آنذاك في فترة كانت تشهد احتكارا بريطانيا واضحا للأندية الرياضية الكبرى والتي اقتصرت عضويتها على الإنجليز وأفراد الجاليات الأجنبية ما جعل انضمام المصريين إليها شبه مستحيل.

جاءت فكرة مرزباخ ثورية في زمنها حيث كان هدفه إنشاء نادي رياضي يجمع بين المصريين والأجانب المقيمين في مصر ليولد النادي تحت اسم "نادي قصر النيل"، كحالة فريدة ومختلفة عن المشهد الرياضي السائد في الوقت الذي كان فيه النادي الأهلي – منذ تأسيسه عام 1907 – معبرًا عن الهوية الوطنية الخالصة ومقاومة الاحتلال.

محطات تاريخية وتغييرات جغرافية

في عام 1913، شهد النادي أولى محطاته المهمة بعدما انتقل من موقعه الأول في قصر النيل داخل ثكنات الجيش البريطاني مكان دار الأوبرا حاليا، إلى مقره الجديد عند تقاطع شارعي 26 يوليو والجلاء، ليبدأ فصلا جديدا من تاريخه مع زيادة ملحوظة في شعبيته بين المصريين والأجانب.

ومع مرور الوقت، بدأت السيطرة المصرية على مناصب النادي تتبلور حتى تولى محمد بدر رئاسة النادي عام 1917 ليصبح أول مصري يقود النادي رسميًا.

من المختلط إلى نادي فاروق الأول

جاءت واحدة من أهم المحطات في تاريخ الزمالك عام 1941 حين وصل الفريق إلى النهائي التاريخي لكأس مصر وحقق فوزًا كاسحًا على الأهلي بنتيجة 6-0 في مباراة لا تزال محفورة في ذاكرة الكرة المصرية.

وعقب هذا الانتصار، أطلق الملك فاروق الأول اسمه على النادي ليصبح تحت رعاية ملكية مباشرة، وهو ما ساهم في تعزيز قوته وانتشاره وشعبيته داخل المجتمع المصري.

الاسم الأخير.. الزمالك

بعد ثورة 23 يوليو شهد النادي آخر تغيير رسمي في اسمه حيث أصبح نادي الزمالك نسبة إلى مقره الجديد الذي انتقل إليه عام 1959 بحي الزمالك وهو الاسم الذي استقر عليه النادي حتى يومنا هذا.

شعار الزمالك.. من الرمزية إلى الهوية

بين عامي 1911 و1913، لم يكن للنادي شعار رياضي واضح واكتفى باستخدام رموز وأسماء تعبيرية.

حتى عام 1941، كان الشعار عبارة عن حروف ترمز إلى نادي المختلط.

في عام 1941، وضع شعار الرامي للمرة الأولى تحت مسمى نادي فاروق الأول في عهد الدكتور محمد حيدر باشا ليعبر عن الهوية المصرية الخالصة للنادي، بعد أن كان يُنظر إليه كنادي للأجانب.

سيطرة رياضية وبطولات مبكرة

كتب الزمالك اسمه مبكرًا في سجل البطولات بعدما أصبح أول فريق مصري يتوج بلقب كأس مصر بمسماه القديم كأس السلطان حسين عام 1921 عقب فوزه على فريق شيروودز البريطاني.

كما حقق أول نسخة من كأس التفوق بعد الفوز على الاتحاد السكندري بنتيجة 5-0، وفرض هيمنته على دوري منطقة القاهرة بالفوز باللقب 14 مرة، وهو رقم قياسي ظل صامدًا لسنوات طويلة.

الدوري المصري والجيل الذهبي

مع انطلاق الدوري المصري بنظامه الحالي عام 1948 كان الأهلي هو أول المتوجين بينما انتظر الزمالك حتى موسم 1959-1960 ليحصد أول لقب دوري في تاريخه بقيادة الجيل الذهبي الذي ضم نجوما كبارا مثل حمادة إمام رأفت عطية وعصام بهيج.

المجد الأفريقي والعالمي

على الصعيد القاري حقق الزمالك أول ألقابه الأفريقية عام 1984 قبل أن يواصل كتابة التاريخ بفوزه بلقب كأس الأفرواسيوية مرتين عامي 1987 و1997، ليصبح النادي المصري الوحيد الذي يحقق هذا الإنجاز مرتين.

كما شارك الزمالك في أول نسخة من كأس السوبر الأفريقي ونجح في حصد اللقب بعد فوزه على الأهلي بهدف أيمن منصور الشهير، في مباراة لا تُنسى لجماهير القلعة البيضاء.