قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زيادة 40 جنيها.. سعر الذهب اليوم بعد الارتفاع
عبد العاطي وبن فرحان يؤكدان أهمية التوصل إلى تسوية للأزمة اليمنية عبر الحوار
قبل لقاء الليلة.. تاريخ مواجهات منتخب مصر أمام بنين في كأس الأمم الأفريقية
قناة مفتوحة على النايل سات تبث مباراة مصر وبنين مجانا.. اعرف التردد
أولى الجلسات.. رئيس فنزويلا يصل إلى محكمة مانهاتن الفيدرالية في نيويورك
فرنسا تؤكد وقوفها بجانب الدنمارك ضد المطامع الأمريكية في جرينلاند
السلطات الأمريكية تنقل مادورو من مقر احتجازه إلى المحكمة في نيويورك
مباراة في منتهى الصعوبة ..خالد الغندور يحذر من منتخب بنين
شيخ الأزهر ووزير الأوقاف ومفتي الجمهورية يهنئون البابا تواضروس بعيد الميلاد
بث مباشر.. نقل السلطات الأمريكية مادورو من مقر احتجازه إلى المحكمة
مصر ضد بنين | قنوات مجانية لبث مباراة ثمن النهائي بأمم إفريقيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

5 يناير 2026 | 115 عاما على تأسيس نادي الزمالك.. تاريخ عريق ومسيرة بطولات

الزمالك
الزمالك
منتصر الرفاعي

في الخامس من يناير لا يحتفل نادي الزمالك بذكرى تأسيسه فحسب بل يستحضر فصولا كاملة من تاريخ الرياضة المصرية كيان امتد عمره 115 عاما ظل خلالها شاهدًا على تحولات الزمن وصانعا للمجد وحاضرا بقوة في الوعي الرياضي والوطني.

الزمالك لم يكن يوما مجرد نادي ينافس على البطولات بل مؤسسة رياضية عريقة تشكلت هويتها عبر الأجيال وارتبط اسمها بالقيم والعراقة والإنجاز لتبقى القلعة البيضاء أحد أعمدة الكرة المصرية ورمزا خالدا لا يغيب عن منصات التتويج ولا عن ذاكرة التاريخ.

في مثل هذا اليوم.. كيف ولد الزمالك؟

في 5 يناير عام 1911، تأسس نادي الزمالك على يد المحامي البلجيكي جورج مرزباخ رئيس إحدى المحاكم المختلطة في مصر آنذاك في فترة كانت تشهد احتكارا بريطانيا واضحا للأندية الرياضية الكبرى والتي اقتصرت عضويتها على الإنجليز وأفراد الجاليات الأجنبية ما جعل انضمام المصريين إليها شبه مستحيل.

جاءت فكرة مرزباخ ثورية في زمنها حيث كان هدفه إنشاء نادي رياضي يجمع بين المصريين والأجانب المقيمين في مصر ليولد النادي تحت اسم "نادي قصر النيل"، كحالة فريدة ومختلفة عن المشهد الرياضي السائد في الوقت الذي كان فيه النادي الأهلي – منذ تأسيسه عام 1907 – معبرًا عن الهوية الوطنية الخالصة ومقاومة الاحتلال.

محطات تاريخية وتغييرات جغرافية

في عام 1913، شهد النادي أولى محطاته المهمة بعدما انتقل من موقعه الأول في قصر النيل داخل ثكنات الجيش البريطاني مكان دار الأوبرا حاليا، إلى مقره الجديد عند تقاطع شارعي 26 يوليو والجلاء، ليبدأ فصلا جديدا من تاريخه مع زيادة ملحوظة في شعبيته بين المصريين والأجانب.

ومع مرور الوقت، بدأت السيطرة المصرية على مناصب النادي تتبلور حتى تولى محمد بدر رئاسة النادي عام 1917 ليصبح أول مصري يقود النادي رسميًا.

من المختلط إلى نادي فاروق الأول

جاءت واحدة من أهم المحطات في تاريخ الزمالك عام 1941 حين وصل الفريق إلى النهائي التاريخي لكأس مصر وحقق فوزًا كاسحًا على الأهلي بنتيجة 6-0 في مباراة لا تزال محفورة في ذاكرة الكرة المصرية.

وعقب هذا الانتصار، أطلق الملك فاروق الأول اسمه على النادي ليصبح تحت رعاية ملكية مباشرة، وهو ما ساهم في تعزيز قوته وانتشاره وشعبيته داخل المجتمع المصري.

الاسم الأخير.. الزمالك

بعد ثورة 23 يوليو شهد النادي آخر تغيير رسمي في اسمه حيث أصبح نادي الزمالك نسبة إلى مقره الجديد الذي انتقل إليه عام 1959 بحي الزمالك وهو الاسم الذي استقر عليه النادي حتى يومنا هذا.

شعار الزمالك.. من الرمزية إلى الهوية

بين عامي 1911 و1913، لم يكن للنادي شعار رياضي واضح واكتفى باستخدام رموز وأسماء تعبيرية.

حتى عام 1941، كان الشعار عبارة عن حروف ترمز إلى نادي المختلط.

في عام 1941، وضع شعار الرامي للمرة الأولى تحت مسمى نادي فاروق الأول في عهد الدكتور محمد حيدر باشا ليعبر عن الهوية المصرية الخالصة للنادي، بعد أن كان يُنظر إليه كنادي للأجانب.

سيطرة رياضية وبطولات مبكرة

كتب الزمالك اسمه مبكرًا في سجل البطولات بعدما أصبح أول فريق مصري يتوج بلقب كأس مصر بمسماه القديم كأس السلطان حسين عام 1921 عقب فوزه على فريق شيروودز البريطاني.

كما حقق أول نسخة من كأس التفوق بعد الفوز على الاتحاد السكندري بنتيجة 5-0، وفرض هيمنته على دوري منطقة القاهرة بالفوز باللقب 14 مرة، وهو رقم قياسي ظل صامدًا لسنوات طويلة.

الدوري المصري والجيل الذهبي

مع انطلاق الدوري المصري بنظامه الحالي عام 1948 كان الأهلي هو أول المتوجين بينما انتظر الزمالك حتى موسم 1959-1960 ليحصد أول لقب دوري في تاريخه بقيادة الجيل الذهبي الذي ضم نجوما كبارا مثل حمادة إمام رأفت عطية وعصام بهيج.

المجد الأفريقي والعالمي

على الصعيد القاري حقق الزمالك أول ألقابه الأفريقية عام 1984 قبل أن يواصل كتابة التاريخ بفوزه بلقب كأس الأفرواسيوية مرتين عامي 1987 و1997، ليصبح النادي المصري الوحيد الذي يحقق هذا الإنجاز مرتين.

كما شارك الزمالك في أول نسخة من كأس السوبر الأفريقي ونجح في حصد اللقب بعد فوزه على الأهلي بهدف أيمن منصور الشهير، في مباراة لا تُنسى لجماهير القلعة البيضاء.

نادي الزمالك الزمالك البلجيكي جورج مرزباخ تأسس نادي الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لقاء الخميسي

ماذا قالت لقاء الخميسي قبل ساعات من انفصال زوجها عن إيمان الزيدي؟

لقاء الخميسي وزوجها

بعد صدمة إيمان الزيدي.. علاقة لقاء الخميسي بزوجها محمد عبد المنصف

الدواجن

تحرك مفاجئ الآن.. أسعار الدواجن اليوم الإثنين 5 يناير 2026

أسعار السجائر اليوم

حقيقة الزيادة الجديدة.. أسعار السجائر اليوم كليوباترا وبوكس وLM ومارلبورو

الحريق

ننشر أسماء ضحايا حريق شقة أم بيومى بشبرا الخيمة

أحمد الشرع

اختفاء غامض للرئيس الشرع وتأجيل خطابه لوقت لاحق.. ماذا يحدث في سوريا؟

الدولار

الدولار يرتفع لأعلى مستوى في أسبوعين بعد التدخل الأمريكى في فنزويلا

أرشيفية

تصريحات روسية صادمة تفتح باب الحديث عن مصير غامض للمستشار الألماني

ترشيحاتنا

تمكين المرأة العاملة

العمل تطلق قافلة حماية وتمكين المرأة العاملة والطفل العامل بالإسماعيلية

التهنئة بعيد الميلاد المجيد

قيادات الكنيسة الكاثوليكية يهنئون البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد

التهنئة بعيد الميلاد المجيد

الأنبا بولا شفيق يزور الكنائس الشقيقة للتهنئة بعيد الميلاد المجيد | صور

بالصور

مسلسلات رمضان 2026 .. 10 صور من مسلسل حكاية نرجس لـ ريهام عبد الغفور

النجمة ريهام عبد الغفور
النجمة ريهام عبد الغفور
النجمة ريهام عبد الغفور

ما هي علامات ضيق التنفس.. وكيف يمكن التعامل معه وعلاجه؟

ما هي علامات ضيق التنفس وكيف يمكن التعامل معه وعلاجه؟
ما هي علامات ضيق التنفس وكيف يمكن التعامل معه وعلاجه؟
ما هي علامات ضيق التنفس وكيف يمكن التعامل معه وعلاجه؟

اتجوز عليها في السر 7 سنين.. القصة الكاملة لأزمة لقاء الخميسي ومحمد عبد المنصف

لقاء الخميسي و زوجها و ايمان الزيدي
لقاء الخميسي و زوجها و ايمان الزيدي
لقاء الخميسي و زوجها و ايمان الزيدي

إضافات بسيطة لكوب الماء الصباحي تعزز صحتك يوما بعد يوم

إضافات بسيطة لكوب الماء الصباحي تعزز صحتك يومًا بعد يوم
إضافات بسيطة لكوب الماء الصباحي تعزز صحتك يومًا بعد يوم
إضافات بسيطة لكوب الماء الصباحي تعزز صحتك يومًا بعد يوم

فيديو

وزير الدفاع والإنتاج الحربى والبابا تواضروس الثاني

وزير الدفاع للبابا تواضروس: وحدة النسيج الوطني الركيزة الأساسية لبناء الدولة المصرية

وزير الدفاع يتقدم وفد القوات المسلحة لتهنئة البابا تواضروس

وزير الدفاع يتقدم وفد القوات المسلحة لتهنئة البابا تواضروس بمناسبة عيد الميلاد المجيد| صور

5 دول تدين التدخل العسكري الأمريكي في فنزويلا

بينها الصين وروسيا .. 5 دول تدين التدخل العسكري الأمريكي في فنزويلا

النحل وجثث الموتي

هل يتغذى النحل على بقايا بشرية.. ماذا حدث في قرية الكمايشة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

أ.د. عادل القليعي

أ.د. عادل القليعي يكتب: كيف تتعايش الحرباء مع بيئتها...؟!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: اختطاف مادورو واللعبة الأمريكية الخطرة

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: صوماليلاند على خط النار: كيف فجّر الاعتراف الإسرائيلي أزمة إقليمية ودولية؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: 2026.. أحلام وآمال العام الجديد

المزيد