بجمهوره وتاريخه.. شيكابالا يحتفل بمرور 115 عاما على تأسيس الزمالك

احتفي شيكابالا نجم الزمالك بمرور ١١٥ عاما علي تاسيس نادي الزمالك.

وكتب شيكا عبر حسابه الشخصي فيس بوك في يوم تاريخي عظيم، بنحتفل بمرور 115 سنة على تأسيس نادي الزمالك، الكيان اللي مش مجرد نادي… ده تاريخ، وقيمة، ومبادئ.

115 سنة من البطولات، من الفرح والحزن، من التحدي والصمود، ومن جمهور عظيم عمره ما تخلى عن ناديه.

وتابع :" الزمالك بجمهوره… الزمالك بتاريخه…

الزمالك برجاله اللي مروا عليه وسابوا اسمهم محفور بحروف من نور عاش الزمالك… وعاش جمهوره العظيم.

وتتواصل المواجهات القوية للفارس الأبيض في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، إذ يلتقي الزمالك والمصري مجددًا في الجولة الرابعة، لكن هذه المرة خارج ملعبه، حيث يحل الزمالك ضيفًا على الفريق البورسعيدي في لقاء الإياب، المقرر له أيضًا الساعة التاسعة مساء يوم الأحد 1 فبراير.

وبعد الانتهاء من مواجهتي المصري، يخوض الزمالك تحديًا أفريقيًا جديدًا في الجولة الخامسة، عندما يتوجه إلى زامبيا لملاقاة فريق زيسكو يونايتد خارج الديار.

وحدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم موعد المباراة في تمام الساعة الثالثة عصر يوم الأحد 8 فبراير، في مواجهة قوية تُقام في أجواء أفريقية صعبة، يسعى خلالها الزمالك إلى حسم التأهل رسميًا إلى الدور التالي، ومواصلة مشواره في الدفاع عن لقبه القاري.