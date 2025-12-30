عمرو الدردير يوجه رسالة لـ شيكابالا.. ماذا قال؟

وجه الناقد الرياضي عمرو الدردير رسالة لـ محمود عبد الرازق شيكابالا نجم الزمالك السابق ورئيس نادي G.

شيكابالا

وكتب الدردير عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"كان نفسنا تبقى موجود في الوقت ده مع المنتخب يا شيكا عشان نتفرج على الفن والهندسة ".

و شارك الناقد الرياضي خالد طلعت جمهوره مقارنة بين وأرقام وانجازات الخطيب وشيكابالا في الماضي مع منتخب مصر.

وكتب خالد طلعت عبر فيسبوك: للأسف الشديد فيه بعض الاعلاميين والجماهير الزملكاوية بيقللوا من كابتن محمود الخطيب ومن أدائه وأرقامه وانجازاته مع منتخب مصر.

وتابع: دي مقارنة بالأرقام بين كابتن محمود الخطيب أسطورة الأهلي مع منتخب مصر وبين شيكابالا اللي الزملكاوية بيعتبروه أسطورة ناديهم مع منتخب مصر برضه.

وأضاف: ملحوظة الخطيب جاب جولين في نهائيات كأس أمم أفريقيا، كان فيه ناس بتفتي وبتقول إنه ماجابش ولا جول !!!