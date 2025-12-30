قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أونروا: حملة الاحتلال ضد الوكالة ممنهجة وتهدف للقضاء على دورها
رفض كبير داخل مجلس الأمن خلال بحث اعتراف الاحتلال بـ«أرض الصومال»
الخارجية الإماراتية: وجودنا باليمن بدعوة من الحكومة الشرعية وضمن التحالف العربي بقيادة السعودية
أول تعليق من الإمارات على قصف سفينتين محملتين بالأسلحة في ميناء المكلا
أعضاء بمجلس القيادة الرئاسي اليمني يخالفون قرارات العليمي
رئيس الوزراء يتفقد عددا من أقسام المستشفى الجامعي بجامعة الجيزة الجديدة
مصر تتسلم 3.5 مليار دولار ضمن صفقة تطوير وتنمية منطقة "سملا وعلم الروم"
قبل نهاية العام.. أسعار السولار والبنزين اليوم الثلاثاء
شوبير يثير الجدل حول مستقبل حامد حمدان في الانتقالات الشتوية
سوريا .. إعلان حظر التجوال في مدينة اللاذقية
بحضور لبلبة وإلهام شاهين.. الصور الأولى من جنازة والدة هاني رمزي
تطور جديد بالقلعة البيضاء.. هشام نصر رئيسا لـ الزمالك لمدة أسبوع
رياضة

خالد عبد الحفيظ ينضم إلى لجنة تطوير الاتحاد الأفريقي لكرة القدم للساق الواحدة

خالد عبد الحفيظ
خالد عبد الحفيظ
محمد سمير

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة قدم الساق الواحدة عن انضمام خالد عبد الحفيظ إلى لجنة التطوير والرعايات ضمن تشكيل اللجان للدورة الجديدة 2025 – 2028. ويأتي اختيار عبد الحفيظ تقديرًا لخبرته ودوره البارز في دعم وتطوير اللعبة على المستويين المحلي والإقليمي.

ومن المنتظر أن يسهم انضمامه في تعزيز برامج التطوير، وتوسيع مبادرات الرعاية، ودعم خطط الاتحاد للارتقاء باللعبة في القارة الإفريقية خلال السنوات المقبلة.


إلى جانب انضمام خالد عبد الحفيظ إلى لجنة التطوير والرعايات، كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم للساق الواحدة عن التشكيل الكامل للّجان المختلفة المعنية بتنظيم وتطوير اللعبة داخل القارة.

وضمّت اللجنة القانونية شخصيات بارزة من غانا وزيمبابوي، فيما مثّل لاعبو القارة في لجنة شؤون اللاعبين أعضاء من كينيا وأوغندا.

كما أعلن الاتحاد عن تشكيل اللجنة الفنية ولجنة المسابقات التي ضمت ممثلين من الكاميرون والمغرب ورواندا وتنزانيا، بجانب تعيين طاقم تحكيم من تنزانيا والمغرب.

وفي الجانب الطبي، تولّت مصر مهمة تنسيق لجنة التصنيف الطبي بالتعاون مع نيجيريا، في حين شملت لجنة الإعلام والتسويق كوادر من المغرب وسيراليون والكاميرون وغانا وكينيا، بهدف تعزيز الحضور الإعلامي للعبة وتوسيع قاعدة متابعيها.

كما جاء تمثيل المرأة قويًا من خلال لجنة المرأة في الرياضة بمشاركة ممثلات من المغرب وغامبيا وسيراليون وزامبيا، على أن يُعلن لاحقًا عن رئيس اللجنة.

ويعكس هذا التشكيل حرص الاتحاد على دعم مختلف مجالات اللعبة، وضمان تطوير شامل يشمل الإدارة، المسابقات، الإعلام، والاهتمام باللاعبين والمرأة في الرياضة.

الاتحاد الإفريقي لكرة قدم الساق الواحدة خالد عبد الحفيظ لجنة التطوير والرعايات تشكيل اللجان كرة القدم للساق الواحدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: نهاية التاريخ أم نهاية الغرب؟!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الموت فى حب الفلوس

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مسافات ذكية

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: خبير اصطناعي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: دولةُ التلاوة حين تُعيد الدولةُ اكتشاف القرآن بوصفه بناءً للذوق العام ومعمارًا للمعنى

