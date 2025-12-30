خالد عبد الحفيظ ينضم إلى لجنة تطوير الاتحاد الأفريقي لكرة القدم للساق الواحدة

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة قدم الساق الواحدة عن انضمام خالد عبد الحفيظ إلى لجنة التطوير والرعايات ضمن تشكيل اللجان للدورة الجديدة 2025 – 2028. ويأتي اختيار عبد الحفيظ تقديرًا لخبرته ودوره البارز في دعم وتطوير اللعبة على المستويين المحلي والإقليمي.

ومن المنتظر أن يسهم انضمامه في تعزيز برامج التطوير، وتوسيع مبادرات الرعاية، ودعم خطط الاتحاد للارتقاء باللعبة في القارة الإفريقية خلال السنوات المقبلة.



إلى جانب انضمام خالد عبد الحفيظ إلى لجنة التطوير والرعايات، كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم للساق الواحدة عن التشكيل الكامل للّجان المختلفة المعنية بتنظيم وتطوير اللعبة داخل القارة.

وضمّت اللجنة القانونية شخصيات بارزة من غانا وزيمبابوي، فيما مثّل لاعبو القارة في لجنة شؤون اللاعبين أعضاء من كينيا وأوغندا.

كما أعلن الاتحاد عن تشكيل اللجنة الفنية ولجنة المسابقات التي ضمت ممثلين من الكاميرون والمغرب ورواندا وتنزانيا، بجانب تعيين طاقم تحكيم من تنزانيا والمغرب.

وفي الجانب الطبي، تولّت مصر مهمة تنسيق لجنة التصنيف الطبي بالتعاون مع نيجيريا، في حين شملت لجنة الإعلام والتسويق كوادر من المغرب وسيراليون والكاميرون وغانا وكينيا، بهدف تعزيز الحضور الإعلامي للعبة وتوسيع قاعدة متابعيها.

كما جاء تمثيل المرأة قويًا من خلال لجنة المرأة في الرياضة بمشاركة ممثلات من المغرب وغامبيا وسيراليون وزامبيا، على أن يُعلن لاحقًا عن رئيس اللجنة.

ويعكس هذا التشكيل حرص الاتحاد على دعم مختلف مجالات اللعبة، وضمان تطوير شامل يشمل الإدارة، المسابقات، الإعلام، والاهتمام باللاعبين والمرأة في الرياضة.