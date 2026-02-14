شاهد.. مي كساب وندى موسى من كواليس مسلسل نون النسوة في رمضان

شاركت النجمتان مي كساب وندى موسى جمهورهما بصورة جديدة من كواليس مسلسل نون النسوة، المقرر عرضه خلال موسم دراما رمضان، حيث ظهرتا في أجواء مليئة بالحماس والانسجام بين فريق العمل، ما زاد من تشويق الجمهور للعمل المنتظر.



مسلسل "نون النسوة" ينتمي إلى نوعية الدراما الشعبية الاجتماعية، ويتكون من 15 حلقة، ويطرح عددًا من القضايا المرتبطة بالمرأة داخل المجتمع الشعبي في إطار درامي مشوق.



ويشارك في بطولة مسلسل نون النسوة إلى جانب مي كساب وندى موسى كل من محمد جمعة وأحمد الرافعي، وهو من تأليف محمد الحناوي، وإخراج إبراهيم فخر.



ومن المتوقع أن يشهد مسلسل نون النسوة تفاعلاً واسعًا مع انطلاق عرضه، خاصة في ظل الشعبية التي يتمتع بها أبطاله، إلى جانب الطابع الاجتماعي القريب من واقع الشارع المصري.