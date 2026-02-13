إبراهيم عبد الجواد : بلال عطية لديه فرصة للاحتراف في راسينج الإسباني

كشف الإعلامي إبراهيم عبد الجواد عن فرصة للاعب بلال عطية للاحتراف في راسينج سانتاندير الإسباني لمدة موسم ونصف .



وكتب إبراهيم عبد الجواد عبر حسابه علي موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك :"بلال عطية لديه فرصة للاحتراف في راسينج سانتاندير الإسباني لمدة موسم ونصف مقابل 250 مليون يورو مع وجود بند أحقية شراء بقيمة 750 مليون يورو ".

واضاف :"متبقي فقط بعض الرتوش بشأن نسبة إعادة البيع وبعض التفاصيل الأخرى بشأن نسبة مالية حال تسجيله عدد من الأهداف وما إلى ذلك".



وأوضح الغندور خلال برنامجه ستاد المحور أن سيد عبد الحفيظ، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، عقد الجلسة مع مسؤولي النادي الإسباني، وتم خلالها الاتفاق على إعارة بلال عطية حتى نهاية الموسم الجاري، مقابل امتيازات خاصة تتعلق بتأهل ريال راسينج إلى الدوري الإسباني.

وأضاف أن الاتفاق يتضمن بندًا لإعارة اللاعب مجددًا في الموسم المقبل، على أن يكون ذلك مقابل مبلغ مالي يتم تحديده بشكل منفصل، بما يحقق استفادة فنية ومالية للأهلي.

وأشار إلى أن العقود بين الطرفين يتم صياغتها حاليًا، تمهيدًا لتوقيعها خلال ساعات قليلة، ليخوض اللاعب أولى تجاربه الاحترافية في الملاعب الأوروبية تحت مظلة الكرة الإسبانية.