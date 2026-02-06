احمد شوبير: عرض إسباني لضم بلال عطية من النادي الأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير، في تصريحات، عبر برنامجه “الناظر”، عن عرض إسباني لضم اللاعب بلال عطية من النادي الأهلي.

وكتب أحمد شوبير، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: "الناظر | عرض إسباني لضم بلال عطية من النادي الأهلي، وفتح باب القيد للشباب حتى نهاية فبراير".

وفي سياق متصل، كشف الإعلامي خالد الغندور، عن مطالب الأهلي المالية بشأن رحيل بلال عطية إلى نادي ريال راسينج الإسباني خلال الفترة المقبلة.

وأوضح الغندور، عبر برنامجه “ستاد المحور”، أن الأهلي لا يمانع انتقال اللاعب على سبيل الإعارة بشكل مجاني، على أن يتضمن الاتفاق بندًا لتفعيل الشراء النهائي مقابل 1.2 مليون دولار.

ويأتي ذلك في إطار سعي الأهلي لتحقيق أفضل استفادة فنية ومالية من اللاعب، مع منح بلال عطية فرصة الاحتراف الخارجي، واكتساب خبرات جديدة في الدوري الإسباني.