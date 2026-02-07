عمر علي يفوز بجائزة الغصن الذهبي لصغار دولة التلاوة

اختارت لجنة تحكيم برنامج «دولة التلاوة» المتسابق الفائز بين الخمسة الصغار خلال الحلقة الخامسة والعشرين، عبر طريقة تصويت خاصة، حيث كتب كل محكم اسم المتسابق المفضل لديه على كارت منفصل؛ ثم قام الداعية الإسلامي مصطفى حسني بجمع الكروت وإعلان النتيجة لمعرفة من يستحق جائزة «الغصن الذهبي».

فوز المتسابق الصغير

وأعلنت اللجنة فوز المتسابق الصغير عمر علي عوض بجائزة «الغصن الذهبي» التي تبلغ قيمتها 150 ألف جنيه، بعد حصوله على 5 أصوات من أصل 6، بينما حصل المتسابق محمد القلاجي على صوت واحد فقط، وذلك خلال الحلقة الاستثنائية من البرنامج.

كما وجّه الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، كلمات إشادة مؤثرة إلى المتسابق عبد الله عبد الموجود، معربًا عن سعادته الكبيرة بمشاركته في المسابقة.

مصدر فخر واعتزاز

وأكد أن وجوده يُعد مصدر فخر واعتزاز، مشيرًا إلى أن أداءه ترك أثرًا طيبًا في القلوب وبعث مشاعر الطرب والفرح.

وأضاف وزير الأوقاف أن عبد الله يمتلك حضورًا مميزًا يبعث على السعادة، متمنيًا له دوام التوفيق والنجاح، وأن يرزقه الله السعادة الدائمة في الدنيا والآخرة.