دولة التلاوة| 8 معلومات لا تعرفها عن عمر علي الفائز بجائزة الغصن الذهبي| فيديو
عمرو أديب عن زيارة أردوغان: نتنياهو مرعوب واللي حصل يدرس
عمرو سماكة: غرفة ملابس الأهلي تحتاج سيطرة.. وأرفض ذبح إمام عاشور
ترامب يهدد برسوم جمركية على السلع الهندية ويوقع أمرا تنفيذيا يخص إيران
لحق به بعد ساعة..وفاة شاب بعد مصرع عمه أسفل عجلات قطار بـ قنا
سعر الذهب اليوم السبت 7-2-2026 فى مصر | كل الأعيرة والجنيه
إطلاق نار قرب تقاطع شارعي نورث كابيتول و ماساتشوستس بـ أمريكا
سلوى بكر: كثير من البنات يرفضن الزواج بسبب العمل.. فيديو
أوساسونا يفوز 2-1 على سيلتا فيجو في الدوري الإسباني
تعزز المناعة وتحقق الدفء.. مشروبات وأطعمة مفيدة في فصل الشتاء
ختام الجولة 22 من دوري المحترفين.. انتصارات بارزة وصراع مشتعل على الصدارة
كونسيساو يهاجم التحكيم بعد خسارة الاتحاد أمام النصر ويرفض الخوض في ملف بنزيما
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
عمر علي يفوز بجائزة الغصن الذهبي لصغار دولة التلاوة

عمر علي عوض
محمد البدوي

اختارت لجنة تحكيم برنامج «دولة التلاوة» المتسابق الفائز بين الخمسة الصغار خلال الحلقة الخامسة والعشرين، عبر طريقة تصويت خاصة، حيث كتب كل محكم اسم المتسابق المفضل لديه على كارت منفصل؛ ثم قام الداعية الإسلامي مصطفى حسني بجمع الكروت وإعلان النتيجة لمعرفة من يستحق جائزة «الغصن الذهبي».

 فوز المتسابق الصغير 

وأعلنت اللجنة فوز المتسابق الصغير عمر علي عوض بجائزة «الغصن الذهبي» التي تبلغ قيمتها 150 ألف جنيه، بعد حصوله على 5 أصوات من أصل 6، بينما حصل المتسابق محمد القلاجي على صوت واحد فقط، وذلك خلال الحلقة الاستثنائية من البرنامج.

كما وجّه الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، كلمات إشادة مؤثرة إلى المتسابق عبد الله عبد الموجود، معربًا عن سعادته الكبيرة بمشاركته في المسابقة.

مصدر فخر واعتزاز

 وأكد أن وجوده يُعد مصدر فخر واعتزاز، مشيرًا إلى أن أداءه ترك أثرًا طيبًا في القلوب وبعث مشاعر الطرب والفرح.

وأضاف وزير الأوقاف أن عبد الله يمتلك حضورًا مميزًا يبعث على السعادة، متمنيًا له دوام التوفيق والنجاح، وأن يرزقه الله السعادة الدائمة في الدنيا والآخرة.

