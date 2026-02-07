قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

ترامب يوقع أمرا تنفيذيا يضاعف واردات لحوم البقر من الأرجنتين 4 مرات

ترامب
ترامب
محمود نوفل


أفادت "سي بي إس نيوز" بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع أمرا تنفيذيا يضاعف واردات لحوم البقر من الأرجنتين أربع مرات.


فيما ذكرت تقارير إعلامية أخرى أن الولايات المتحدة ستعدل الرسوم الجمركية المتعلقة بشراء الهند للنفط الروسي اعتبارا من 7 فبراير .

وأشارت التقارير ذاتها إلى أن الولايات المتحدة قد تفرض رسومًا جمركية بنسبة 25 بالمئة على الدول التي تتعامل تجاريا مع إيران .

وسابقا ؛ أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية ، فرض عقوبات ضد إيران، بسبب حملة القمع التي تمارسها السلطات ضد المتظاهرين الذين واصلوا الاحتجاج على تردي الأوضاع المعيشية.

عقوبات أمريكية ضد إيران
واستهدف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، سفن الأسطول السري والوسطاء الداعمين لصادرات النفط الإيرانية.


وقال بيان الخزانة الأمريكية، إنه في خضم حملة القمع الوحشية التي يشنها النظام الإيراني ضد المتظاهرين السلميين، وقطعه التام للإنترنت للتستر على انتهاكاته بحق الشعب الإيراني، يُصعّد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية الضغط على الأسطول السري للنظام.

وأضاف البيان "يستهدف المكتب تسع سفن تابعة لهذا الأسطول، بالإضافة إلى مالكيها أو شركات إدارتها، والتي نقلت مجتمعةً نفطًا ومشتقات بترولية إيرانية بمئات الملايين من الدولارات إلى الأسواق الخارجية، وهذه الإيرادات، التي هي حقٌ للشعب الإيراني، تُحوّل بدلاً من ذلك لتمويل وكلائه الإرهابيين الإقليميين، وبرامج الأسلحة، والأجهزة الأمنية، بدلاً من الخدمات الاقتصادية الأساسية التي طالب بها الشعب الإيراني بشجاعة"

ترامب الأرجنتين النفط الروسي الهند إيران

