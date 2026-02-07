تسرب بخط إمداد الوقود.. مصر للطيران تعتذر عن تأخيرات بعض رحلاتها الجوية

تقدمت شركة مصر للطيران بخالص اعتذارها لعملائها عن التأخيرات التي شهدتها بعض رحلاتها الجوية خلال الأيام الماضية، وذلك نتيجة حدوث تسريب في الخط الفرعي الخاص بتغذية مباني الركاب رقم (2) و(3) بمطار القاهرة الدولي.

وأوضحت مصر للطيران، في بيان رسمي، أن التسريب تم رصده من خلال أجهزة المراقبة بالغرفة المركزية للتحكم التابعة لشركة مصر للبترول داخل مستودع الوقود بالمطار، حيث يتم في مثل هذه الحالات إيقاف الخط بشكل مؤقت وتفعيل خطة الطوارئ البديلة لضمان استمرار التشغيل.

وأضافت أن الجهات المعنية بشركة مصر للبترول بالتعاون مع إدارة مطار القاهرة الدولي تعاملت مع الموقف على الفور، وبدأت تنفيذ أعمال الإصلاح اللازمة تمهيدًا لإعادة تشغيل الخط الفرعي بصورة طبيعية.

وأكدت مصر للطيران أن حركة التشغيل لم تتوقف بشكل كامل، لكنها تأثرت جزئيًا، مشيرة إلى أن التأخيرات التي طرأت على بعض الرحلات جاءت نتيجة ظروف استثنائية خارجة عن إرادتها.

وجددت الشركة اعتذارها عن أي آثار ترتبت على هذه التأخيرات، مثمنة تفهم عملائها للظروف الطارئة التي شهدها التشغيل خلال الفترة الماضية.