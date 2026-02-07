قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
استعراض للثروة.. غضب واسع في كوريا الجنوبية بسبب «تحدي الفقر»
يصل قريبا ..ترامب : لدينا أسطول بحري ضخم يتجه نحو الشرق الأوسط
دولة التلاوة.. مصطفى عاطف يفتح قلبه لـ محمد القلاجي قبل دويتو مولاى
انفصال بين الجدل و الصمت.. حقيقة طلاق الفنانة مها نصار
أحمد سليمان: احترمت قرار عقوبة إمام عاشور.. وموقفه يختلف عن بنتايك
اللي اتقال كله غير صحيح.. إمام عاشور يرد على تصريحات صالح جمعة
علاء ميهوب: أحمد عيد مش "شبه" الأهلي.. وهناك مبالغة في عقود اللاعبين
سلوى بكر: "مطلوب سكرتيرة حسناء" صيغة تقلل من شأن المرأة.. والمصريات واجهن بعض التيارات المتطرفة| فيديو
تحكيم دولة التلاوة: محمد القلاجي «نجم».. وحافظ القرآن سفير يربح مع الله
سعر الدولار في البنوك اليوم السبت 7-2-2026
دعاء الفجر 19 من شهر شعبان .. ردده يقضي الله عنك الديون
الأغلى في العالم.. بورشه 918 سبايدر بسعر خيالي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بريطانيا ترسل طائرات مقاتلة إلى قبرص.. هل تشتعل حرب قريبا؟

طائرات عسكرية بريطانية
طائرات عسكرية بريطانية
محمود نوفل

كشفت صحيفة "التايمز" أن الحكومة البريطانية أرسلت طائرات مقاتلة إضافية إلى قاعدة أكروتيري الجوية في قبرص في ضوء التوترات المحيطة بإيران.

وفي سياق متصل ؛ جددت الولايات المتحدة دعوتها لجميع مواطنيها إلى "مغادرة إيران فورًا"، في تحذير أمني بشأن المعابر الحدودية المفتوحة.

وأصدرت وزارة الخارجية الأمريكية الافتراضية لدى إيران، تحذيرًا من السفر ، مكررةً دعوتها لجميع المواطنين الأمريكيين إلى "مغادرة إيران فورًا"، مقدمةً قائمةً بالمعابر الحدودية المفتوحة وقت صدور التحذير.

وظهر التحذير من مغادرة البلاد لأول مرة في تحذير سفر صدر في 12 يناير، وسط احتجاجات مستمرة في جميع أنحاء البلاد.

ويصف التحذير "تشديد الإجراءات الأمنية، وإغلاق الطرق، وتعطل وسائل النقل العام، واستمرار حجب الإنترنت"، مضيفًا أن نظام الجمهورية الإسلامية "يواصل تقييد الوصول إلى شبكات الهاتف المحمول والثابتة والإنترنت الوطنية".

وبالإضافة إلى ذلك، يحذر الموقع الإلكتروني التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، من أن "شركات الطيران تواصل تقليص أو إلغاء الرحلات الجوية من وإلى إيران" لذا، يُنصح المواطنون الأمريكيون بتوقع انقطاعات متكررة في خدمة الإنترنت، والتخطيط لوسائل اتصال بديلة.

وأضاف: "وإذا كان ذلك آمنًا، فعليهم التفكير في مغادرة إيران برًا إلى أرمينيا أو تركيا، كما يُنصحون في التحذير الأخير بوضع خطة لمغادرة إيران لا تعتمد على مساعدة الحكومة الأمريكية".

ويُحذر المواطنون أيضًا من إمكانية حدوث إلغاءات واضطرابات في الرحلات الجوية دون سابق إنذار، ويُنصحون بتجنب المظاهرات، والالتزام بالهدوء، ومتابعة وسائل الإعلام المحلية، والتأكد من شحن هواتفهم المحمولة.

إيران بريطانيا طائرات مقاتلة قبرص قاعدة أكروتيري الجوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

جنون الذهب مستمر.. اعرف وصل لكام وعيار 21 يحقق رقما جديدا

وزارة الأوقاف

الأوقاف تحسم الجدل حول تشغيل مكبرات الصوت الخارجية في المساجد برمضان

أسعار السجائر اليوم

أسعار السجائر اليوم كليوباترا بعد قرار الزيادة الجديدة للمستورد

أسعار الذهب

200 جنيه خلال ساعة.. قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

حالة الطقس

خلي بالك.. الأرصاد تكشف عن مفاجأة غير متوقعة بشأن طقس الأسبوع المقبل

انتهاء فصل الشتاء 2026

لعشاق الصيف.. موعد انتهاء فصل الشتاء 2026 فلكيًا

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم السبت 7-2-2026 فى مصر | كل الأعيرة والجنيه

ياميش رمضان

ياميش رمضان بـ بطاقة التموين | الإعلان عن خبر سار لهذه الفئات

ترشيحاتنا

البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق

البطريرك إبراهيم إسحق ينعى ضحايا انهيار سور مبنى دير أبو فانا

دير القديس «أبو فانا» المتوحد

الأنبا ديمتريوس يترأس صلوات جنازة أطفال حادث دير أبو فانا

المستشارة أمل عمار تلتقي وزيرة التضامن والأسرة بالمملكة المغربية لبحث تعزيز التعاون المشترك

تعاون مصري - مغربي في دعم جهود تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا

بالصور

فوائد حب العزيز الصحية .. اكتشف 8 كنوز مفيدة للجسم منذ آلاف السنين

فوائد حب العزيز بالجملة.. اكتشف سر سحري لصحتك
فوائد حب العزيز بالجملة.. اكتشف سر سحري لصحتك
فوائد حب العزيز بالجملة.. اكتشف سر سحري لصحتك

طبيب يفجر مفاجأة صادمة: هذا الطعام اليومي خطر ويرهق البنكرياس

طبيب يفجر مفاجأة صادمة: هذا الطعام اليومي أخطر مما نعتقد
طبيب يفجر مفاجأة صادمة: هذا الطعام اليومي أخطر مما نعتقد
طبيب يفجر مفاجأة صادمة: هذا الطعام اليومي أخطر مما نعتقد

الإرهاق المستمر غير المبرر.. لا تهمل هذا العرض جسدك يستغيث

الإرهاق
الإرهاق
الإرهاق

حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 7 فبراير 2026 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

حظك اليوم السبت
حظك اليوم السبت
حظك اليوم السبت

فيديو

طلاق الفنانة مها نصار 

انفصال بين الجدل و الصمت.. حقيقة طلاق الفنانة مها نصار

البلوجر روح

القصة الكاملة لمحاولة إنهاء حياة البلوجر روح في بث مباشر.. تفاصيل صادمـ.ـة

مصطفى بكري

مصطفى بكري : السهام توجه لأي شخص ناجح في هذا البلد .. فيديو

التدخين

حسام موافي: التدخين أحد أسباب الانتفاخ.. والمنظار يكشف مرض المعدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

المزيد