دولة التلاوة.. مصطفى عاطف يفتح قلبه لـ محمد القلاجي قبل دويتو مولاى

طلب المنشد الديني مصطفى عاطف، خلال الحلقة الخامسة والعشرين من برنامج «دولة التلاوة»، من المتسابق الصغير محمد القلاجي أن يسمح له باحتضانه قبل أن يقدما معًا ابتهالًا مشتركًا بعنوان «مولاى صلى وسلم دائمًا أبدا».

أجواء عاطفية وروحانية

وجاءت هذه اللحظة في أجواء عاطفية وروحانية، حيث عبّر عاطف عن تقديره للموهبة الشابة، قبل أن يتبادلا الأداء بصوتين متناغمين في ابتهال حمل معاني الدعاء والمدح النبوي.

وكان قد افتتح المنشد الديني مصطفى عاطف الحلقة الخامسة والعشرين من برنامج «دولة التلاوة» بإنشودة روحانية مؤثرة حملت عنوان «زدني بفرط الحب فيك تحيّرًا»، في أجواء إيمانية مميزة.

لجنة تحكيم دولة التلاوة

وشارك في لجنة التحكيم الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، الدكتور طه عبد الوهاب خبير المقامات، الدكتور حسن عبد النبي وكيل لجنة مراجعة المصحف الشريف، الداعية الإسلامي مصطفى حسني.