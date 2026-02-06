البطريرك إبراهيم إسحق ينعى ضحايا انهيار سور مبنى دير أبو فانا

تنعي الكنيسة الكاثوليكية بمصر، برئاسة غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، ضحايا حادث انهيار السور الداخلي بأحد مباني دير "أبو فانا" الأثري، بمركز ملوي، بالمنيا، الذي أسفر اليوم الجمعة، عن انتقال أربعة أطفال، وإصابة طفلين آخرين.

وتتقدم الكنيسة الكاثوليكية بمصر بخالص العزاء إلى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية للأقباط الأرثوذكس، مصلية إلى المسيح القائم من الأموات أن يمنح السلام والرجاء لأسر الأطفال، ويهب الشفاء العاجل للمصابين. المسيح قام حقًا قام".