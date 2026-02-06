إعادة تشغيل محطة يسر البحر الأحمر لتحلية المياه بكامل طاقتها | تفاصيل

لليوم الثاني على التوالي يواصل اللواء مهندس بهاء عبد المنعم سيد الأهل رئيس مجلس إدارة شركة مياه البحر الأحمر متابعته لأعمال الصيانة بمحطة اليسر لتحلية المياه والتأكد من سير العمل بخطه الصيانة طبقا للبرنامج الزمنى المحدد للصيانه وإعادة تشغيل المحطة بكامل طاقتها.

وأكد رئيس الشركة أن أعمال الصيانه يتم إجراؤها لضمان استمرارية التشغيل الأمثل بالمحطة ضمن خطة الشركة لاستقبال فصل الصيف بدون مشاكل في التشغيل.

ووجه رئيس الشركة إدارة المياه بالشركة للحرص على انتظام مواعيد ضخ المياه للمواطنين ومحاولة عدم تأثير أعمال الصيانه على مواعيد مناوبات الضخ بالمناطق المخدومة من المحطة وقد قامت الشركة بمناشدة الأهالي لترشيد استهلاك المياه خلال فترة الصيانه تحسباً لأي تعديلات طارئة في مواعيد ضخ المياه.