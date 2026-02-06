قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب يوقع أمرا تنفيذيا يضاعف واردات لحوم البقر من الأرجنتين 4 مرات
مسعد بولس: إدارة ترامب لن تتسامح مع تدمير غذاء المحتاجين في السودان
نائب سفير مصر في زامبيا: تواصل مستمر مع بعثة الزمالك قبل مباراة زيسكو
إيمان يوسف تظهر بلوك مختلف في بوستر مسلسل أولاد الراعي
دولة التلاوة| 8 معلومات لا تعرفها عن عمر علي الفائز بجائزة الغصن الذهبي| فيديو
عمرو أديب عن زيارة أردوغان: نتنياهو مرعوب واللي حصل يدرس
عمرو سماكة: غرفة ملابس الأهلي تحتاج سيطرة.. وأرفض ذبح إمام عاشور
ترامب يهدد برسوم جمركية على السلع الهندية ويوقع أمرا تنفيذيا يخص إيران
لحق به بعد ساعة..وفاة شاب بعد مصرع عمه أسفل عجلات قطار بـ قنا
سعر الذهب اليوم السبت 7-2-2026 فى مصر | كل الأعيرة والجنيه
إطلاق نار قرب تقاطع شارعي نورث كابيتول و ماساتشوستس بـ أمريكا
سلوى بكر: كثير من البنات يرفضن الزواج بسبب العمل.. فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

تحذير عاجل من النظر إلى الشمس يوم 17 فبراير 2026.. ما السبب؟

الشمس
الشمس
أحمد أيمن

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، تفاصيل ظاهرة الكسوف الشمسي المنتظرة في شهر فبراير 2026، محذرًا من النظر المباشر إلى الشمس خلال وقوعها دون استخدام وسائل حماية آمنة. 

وتصدّر هذا الإعلان اهتمامات الجمهور، ومعدّلات البحث على جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، إلى أن حسم المعهد الجدل حول موعد ونوع الكسوف المرتقب.

موعد كسوف الشمس 2026 

وفق البيان الرسمي، سيحدث كسوف الشمس يوم الثلاثاء 17 فبراير 2026، وسيكون من نوع الكسوف الحلقي، وهي ظاهرة فلكية نادرة نسبيًا. 

وفي هذا النوع من الكسوف، لا يغطي القمر قرص الشمس بالكامل؛ بل يترك حلقة مضيئة حول حافته عند ذروة الحدث؛ ما يمنحه مظهرًا مميزًا، ويزيد من قيمته العلمية.

وأوضح المعهد، أن مسار الكسوف الحلقي سيمر عبر عدة مناطق في العالم، بينما ستشهد دولا أخرى كسوفًا جزئيًا، بنسب متفاوتة، مع اختلاف توقيت ذروة الظاهرة من دولة إلى أخرى. 

وفي مصر، سيُلاحظ الكسوف جزئيًا؛ بحسب نسب رؤية كل منطقة، وستُعلن بيانات أدق لاحقًا عن أفضل الأوقات والمواقع لرصد الحدث بأمان.

 

تحذير من الكسوف الشمسي

في سياق متصل، حذّر المعهد القومي للبحوث الفلكية من النظر المباشر إلى الشمس مباشرة دون حماية أثناء الكسوف، مشيرًا إلى أن النظارات الشمسية العادية غير كافية لرصد الحدث بأمان. 

وأكد القومي للفلك، أن المشاهدة الآمنة تتطلب نظارات كسوف خاصة أو استخدام وسائل الإسقاط غير المباشر، مثل الإسقاط الضوئي عبر عدسات أو صناديق خاصة، لتفادي أي أضرار قد تلحق بالعين.

وتُعد ظاهرة الكسوف الحلقي حدثًا فلكيًا مهمًا، يوفر فرصًا ثمينة للباحثين؛ لدراسة الغلاف الجوي الشمسي وحركة الأجرام السماوية بدقة، إضافة إلى جذب اهتمام هواة الفلك حول العالم، فمثل هذه الظواهر تمثل لحظات فريدة يمكن من خلالها التقاط صور علمية وتسجيل بيانات غير متاحة عادة أثناء حالة الشمس العادية.

كما أكد المعهد أنه سيكشف لاحقًا عن تفاصيل أكثر تحديدًا حول نسب الرؤية والمدة المتوقعة للكسوف في البلدان المختلفة، بما في ذلك التوقيت المحلي لذروة الظاهرة في مصر وطريقة متابعة المشاهدة بأمان، داعيًا الجمهور للاعتماد فقط على المعلومات الصادرة عنه وعدم الانسياق وراء المعلومات غير الدقيقة المنتشرة عبر مواقع التواصل.

كسوف الشمس موعد كسوف الشمس كسوف الشمس 2026 تحذير المعهد القومي للبحوث الفلكية تحذير من كسوف الشمس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

جنون الذهب مستمر.. اعرف وصل لكام وعيار 21 يحقق رقما جديدا

وزارة الأوقاف

الأوقاف تحسم الجدل حول تشغيل مكبرات الصوت الخارجية في المساجد برمضان

أسعار السجائر اليوم

أسعار السجائر اليوم كليوباترا بعد قرار الزيادة الجديدة للمستورد

أسعار الذهب

200 جنيه خلال ساعة.. قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

حالة الطقس

خلي بالك.. الأرصاد تكشف عن مفاجأة غير متوقعة بشأن طقس الأسبوع المقبل

ياميش رمضان

ياميش رمضان بـ بطاقة التموين | الإعلان عن خبر سار لهذه الفئات

شيكابالا

قريبا ...إعلامي يفجر مفاجأة بشأن منصب شيكا بالا الجديد

أسامة رسلان

الأوقاف: لا قرارات جديدة بشأن مكبرات صوت قرآن الفجر والمغرب قبل رمضان| خاص

ترشيحاتنا

أيمن بهجت قمر

أيمن بهجت قمر: إكس لارج قصة من حياتي .. و12 سنة وحدة وراء أشهر مشاهده

أيمن بهجت قمر

أيمن بهجت قمر خس إزاي؟ موقف طريف جمعه بـ محمد هنيدي

أيمن بهجت قمر

أيمن بهجت قمر : أفلامي مستوحاة من تجاربي الشخصية وقصص حقيقية

بالصور

حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 7 فبراير 2026 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

حظك اليوم السبت
حظك اليوم السبت
حظك اليوم السبت

برج الحمل حظك اليوم السبت 7 فبراير 2026.. تمهل ولا تتسرع فى الرد

برج الحمل
برج الحمل
برج الحمل

برج الثور حظك اليوم السبت 7 فبراير 2026.. لا تحاول إثبات قوتك

برج الثور
برج الثور
برج الثور

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 7 فبراير 2026.. قول لا لحماية نفسك

برج الجوزاء
برج الجوزاء
برج الجوزاء

فيديو

البلوجر روح

القصة الكاملة لمحاولة إنهاء حياة البلوجر روح في بث مباشر.. تفاصيل صادمـ.ـة

مصطفى بكري

مصطفى بكري : السهام توجه لأي شخص ناجح في هذا البلد .. فيديو

التدخين

حسام موافي: التدخين أحد أسباب الانتفاخ.. والمنظار يكشف مرض المعدة

الإذاعي رضا عبد السلام

حسام موافي: الإذاعي رضا عبد السلام شخصية لا تتكرر.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

المزيد