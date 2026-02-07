سلوى بكر: كثير من البنات يرفضن الزواج بسبب العمل.. فيديو

قالت الكاتبة الروائية سلوى بكر، إن كثير من البنات يرفضن الزواج بسبب الثقافة الموروثة في عمل المرأة، لأنها تذهب إلى العمل مثل زوجها ثم تعود للمنزل تتحمل أعباء المهام المنزلية، وهذه مسألة ثقافية ومشكلة ليست هينة.

وأضافت سلوى بكر خلال حوارها مع حمدي رزق في برنامج "نظرة" المذاع على قناة صدى البلد، أن البنت في هذه الحالة ترفض الزواج بحجة أنها تعمل وتجلب المال فلماذا تتزوج؟

وأشارت إلى أننا بصدد طرح فكرة، كيف تكون حياتنا أفضل ولا يكون الزواج عبء على الرجل أو المرأة؟ وكيفية الاستمتاع بالحياة دون أن يكون على حساب طرف من الطرفين.