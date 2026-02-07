عبدالستار صبري: إمام عاشور «نجم الشباك».. وإيقافه قرار خاطئ

أشاد عبدالستار صبري، نجم منتخب مصر السابق، بتألق إمام عاشور مؤخرًا ووصفه بأنه «نجم الشباك» في مصر، مشيرًا إلى دوره المؤثر في المباريات وقدرته على صناعة الفارق.

وأوضح عبدالستار صبري في تصريحات خلال برنامج «الديربي نايت» الذي يقدمه الإعلامي الكويتي عبدالعزيز عطية عبر قناة «الشمس 2» أن عاشور أفضل لاعب في مصر حاليًا، مؤكدًا أنه يرفض فكرة إيقافه وأن العقوبة المالية كانت كافية من وجهة نظره، مضيفًا أن الفريق بحاجة لجهود اللاعب داخل الملعب.

وتطرق عبدالستار صبري إلى مستوى أحمد سيد «زيزو»، مشيرًا إلى أن اللاعب لم يصل بعد إلى مستواه المعروف مع الأهلي، لكنه يتوقع أن يظهر بشكل أفضل مع مرور الوقت وزيادة الانسجام داخل الفريق.