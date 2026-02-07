قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

إبراهيم فايق: الزمالك يعترض على ضغط المباريات ويطلب تدخل الرابطة

رباب الهواري

كشف الإعلامي إبراهيم فايق خلال تصريحاته في برنامج “قهوة فايق” أن نادي الزمالك أبدى اعتراضه رسميًا على ضغط جدول المباريات خلال شهر فبراير، مشيرًا إلى أن النادي قام بإبلاغ رابطة الأندية بهذا الأمر في ظل ازدحام المواعيد بشكل غير طبيعي.


 

وأوضح إبراهيم فايق أن الأزمة بدأت بعد تعديل بعض المواعيد نتيجة تغيير من جانب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، حيث تم تقديم إحدى مباريات الزمالك في أفريقيا من يوم 15 فبراير إلى 14 فبراير، وهو ما ترتب عليه تعديل رابطة الأندية موعد مباراة الزمالك المحلية من يوم 12 إلى 11 فبراير.

جدول مباريات الزمالك في فبراير بعد التعديلات

استعرض فايق جدول مباريات الزمالك خلال شهر فبراير، والذي أصبح مزدحمًا للغاية، وجاء كالتالي:

  • 8 فبراير: الزمالك أمام زيسكو الزامبي في زامبيا
  • 11 فبراير: الزمالك أمام سموحة
  • 14 فبراير: الزمالك أمام كايزر تشيفز
  • 17 فبراير: الزمالك أمام سيراميكا في كأس مصر
  • 20 فبراير: الزمالك أمام حرس الحدود
  • 24 فبراير: الزمالك أمام زد

سبب اعتراض الزمالك

وأكد فايق أن اعتراض الزمالك الأساسي يتمثل في أن الفريق سيخوض مباراة قوية يوم 8 فبراير خارج مصر أمام زيسكو في زامبيا، ثم يعود سريعًا ليواجه سموحة يوم 11 فبراير، وهو ما يعني ضغطًا كبيرًا من حيث السفر والاستشفاء والاستعداد.

محاولات لحل الأزمة

وبحسب المعلومات المتوفرة لدى البرنامج، فإن هناك مساعي لحل الأزمة من خلال توفير طائرة خاصة لتسريع عودة بعثة الزمالك، حتى يتمكن الفريق من اللحاق بمباراة سموحة في موعدها.

وأشار فايق إلى أن هناك تواصلًا حدث بين جون إدوارد والكابتن حسين لبيب، مع تدخلات لتوفير الطائرة الخاصة كحل عاجل للأزمة


 

الزمالك اخبار الزمالك اخبار الرياضة الكونفدرالية

