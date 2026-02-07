سيد معوض يكشف موقفا مثيرا لـ صالح جمعة قبل سداسية النجم الساحلي

كشف سيد معوض، نجم الكرة المصرية السابق، عن واقعة طريفة ومثيرة جمعت بينه وبين صالح جمعة لاعب الأهلي السابق، وذلك قبل مواجهة الفريق الشهيرة أمام النجم الساحلي في دوري أبطال إفريقيا، والتي انتهت بفوز الأهلي بنتيجة كبيرة (6-2) على ملعب برج العرب.

صور للسهر حتى الثالثة فجرًا قبل السفر

وقال سيد معوض في تصريحات عبر قناة “MBC مصر 2” إن أحد الأشخاص أرسل له صورًا تظهر صالح جمعة ووليد أزارو وهما يسهران حتى الساعة الثالثة فجرًا، في وقت كان من المفترض أن يكون تجمع الفريق في تمام العاشرة صباحًا استعدادًا للسفر.

تدخل عاجل في السابعة صباحًا

وأوضح سيد معوض أنه تحرك سريعًا، حيث تواصل في الساعة السابعة صباحًا مع وكيل وليد أزارو، وطلب منه الحضور إلى النادي من أجل التعامل مع الأزمة، ثم جلس مع اللاعبين لمواجهتهما بالأمر.



لم يبلغ الجهاز الفني واكتفى بتعنيفهما

وأشار نجم الأهلي السابق إلى أن صالح جمعة وأزارو توقعا أن يقوم بإبلاغ الجهاز الفني، لكنه قرر عدم تصعيد الموضوع، واكتفى بتعنيفهما وتحذيرهما بشدة.

وأكد سيد معوض أن أزارو اعتذر له بشكل مباشر، موضحًا أنه لم يكن يعلم أن السهر ممنوع، ووعد بعدم تكرار الأمر مرة أخرى.



مفاجآت المباراة: إصابة صالح وهاتريك أزارو

وأضاف معوض أن الفريق سافر إلى الإسكندرية، وشارك اللاعبان أساسيين، خاصة أن الأهلي كان يعاني وقتها من غياب عبدالله السعيد للإصابة، ولم يكن هناك بديل سوى صالح جمعة.

وخلال المباراة، تعرض صالح لإصابة بتمزق في الدقيقة 25، بينما تألق وليد أزارو وسجل هاتريك.

تعليق ساخر من صالح جمعة بعد اللقاء

واختتم معوض تصريحاته بأن صالح جمعة جاء إليه بعد المباراة وقال له ساخرًا:

“شوفت عملت فيا إيه؟.. سيبهولي أسهره وهتشوفه يجيب أهداف كل مباراة!”

كما أكد معوض أن سيد عبد الحفيظ وحسام البدري لا يعلمان هذه القصة حتى الآن



