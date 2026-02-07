قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بريطانيا ترسل طائرات مقاتلة إلى قبرص.. هل تشتعل حرب قريبا؟
فوز صن داونز في دورى أبطال أفريقيا يمنح الهلال بطاقة التأهل مبكرًا
حرب تجارية.. كولومبيا تفرض رسوما جمركية انتقامية على الإكوادور
سيد معوض يكشف موقفا مثيرا لـ صالح جمعة قبل سداسية النجم الساحلي
عبدالستار صبري: تجربة حسام حسن مع المنتخب ناجحة.. والنتائج أهم من الأداء
فاضل كام يوم؟.. موعد بداية شهر رمضان 2026 وتوقيت أذان المغرب
إبراهيم عبدالخالق: الناشئين مستقبل الزمالك وعلى معتمد جمال استغلال الفرصة
طبيب يفجر مفاجأة صادمة: هذا الطعام اليومي خطر ويرهق البنكرياس
أحمد سليمان يكشف موقف عمرو زكي بعد احتجازه في المطار
مران الأهلي الختامي استعدادا لمواجهة شبيبة القبائل في دوري إفريقيا | شاهد
أحمد سليمان: أنا بعيد عن ملف الكرة بالزمالك.. وهذا موقفي من الاستقالة
مطار القاهرة: خطة الطوارئ البديلة نجحت في التعامل مع تسرب خط الوقود
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

سيد معوض يكشف موقفا مثيرا لـ صالح جمعة قبل سداسية النجم الساحلي

صالح جمعة
صالح جمعة
رباب الهواري

كشف سيد معوض، نجم الكرة المصرية السابق، عن واقعة طريفة ومثيرة جمعت بينه وبين صالح جمعة لاعب الأهلي السابق، وذلك قبل مواجهة الفريق الشهيرة أمام النجم الساحلي في دوري أبطال إفريقيا، والتي انتهت بفوز الأهلي بنتيجة كبيرة (6-2) على ملعب برج العرب.

صور للسهر حتى الثالثة فجرًا قبل السفر

وقال سيد معوض في تصريحات عبر قناة “MBC مصر 2” إن أحد الأشخاص أرسل له صورًا تظهر صالح جمعة ووليد أزارو وهما يسهران حتى الساعة الثالثة فجرًا، في وقت كان من المفترض أن يكون تجمع الفريق في تمام العاشرة صباحًا استعدادًا للسفر.

تدخل عاجل في السابعة صباحًا

وأوضح سيد معوض أنه تحرك سريعًا، حيث تواصل في الساعة السابعة صباحًا مع وكيل وليد أزارو، وطلب منه الحضور إلى النادي من أجل التعامل مع الأزمة، ثم جلس مع اللاعبين لمواجهتهما بالأمر.
 

لم يبلغ الجهاز الفني واكتفى بتعنيفهما

وأشار نجم الأهلي السابق إلى أن صالح جمعة وأزارو توقعا أن يقوم بإبلاغ الجهاز الفني، لكنه قرر عدم تصعيد الموضوع، واكتفى بتعنيفهما وتحذيرهما بشدة.

وأكد سيد معوض أن أزارو اعتذر له بشكل مباشر، موضحًا أنه لم يكن يعلم أن السهر ممنوع، ووعد بعدم تكرار الأمر مرة أخرى.
 

مفاجآت المباراة: إصابة صالح وهاتريك أزارو

وأضاف معوض أن الفريق سافر إلى الإسكندرية، وشارك اللاعبان أساسيين، خاصة أن الأهلي كان يعاني وقتها من غياب عبدالله السعيد للإصابة، ولم يكن هناك بديل سوى صالح جمعة.

وخلال المباراة، تعرض صالح لإصابة بتمزق في الدقيقة 25، بينما تألق وليد أزارو وسجل هاتريك.

تعليق ساخر من صالح جمعة بعد اللقاء

واختتم معوض تصريحاته بأن صالح جمعة جاء إليه بعد المباراة وقال له ساخرًا:

“شوفت عملت فيا إيه؟.. سيبهولي أسهره وهتشوفه يجيب أهداف كل مباراة!”

كما أكد معوض أن سيد عبد الحفيظ وحسام البدري لا يعلمان هذه القصة حتى الآن


 

صالح جمعة الأهلي أخبار الرياضة وليد ازارو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

جنون الذهب مستمر.. اعرف وصل لكام وعيار 21 يحقق رقما جديدا

وزارة الأوقاف

الأوقاف تحسم الجدل حول تشغيل مكبرات الصوت الخارجية في المساجد برمضان

أسعار السجائر اليوم

أسعار السجائر اليوم كليوباترا بعد قرار الزيادة الجديدة للمستورد

أسعار الذهب

200 جنيه خلال ساعة.. قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

حالة الطقس

خلي بالك.. الأرصاد تكشف عن مفاجأة غير متوقعة بشأن طقس الأسبوع المقبل

انتهاء فصل الشتاء 2026

لعشاق الصيف.. موعد انتهاء فصل الشتاء 2026 فلكيًا

ياميش رمضان

ياميش رمضان بـ بطاقة التموين | الإعلان عن خبر سار لهذه الفئات

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم السبت 7-2-2026 فى مصر | كل الأعيرة والجنيه

ترشيحاتنا

النائبة راوية مختار

طلب إحاطة لوزير الأوقاف بشأن مكبرات الصوت في المساجد خلال رمضان

مجلس النواب

إرادة جيل: تأهيل النواب الجدد خطوة مهمة لدعم العمل البرلماني

الرئيس السيسي وأردوغان

نائب : زيارة أردوغان لمصر تدشن مرحلة جديدة للشراكة الاقتصادية والتجارية بين القاهرة وتركيا

بالصور

طبيب يفجر مفاجأة صادمة: هذا الطعام اليومي خطر ويرهق البنكرياس

طبيب يفجر مفاجأة صادمة: هذا الطعام اليومي أخطر مما نعتقد
طبيب يفجر مفاجأة صادمة: هذا الطعام اليومي أخطر مما نعتقد
طبيب يفجر مفاجأة صادمة: هذا الطعام اليومي أخطر مما نعتقد

الإرهاق المستمر غير المبرر.. لا تهمل هذا العرض جسدك يستغيث

الإرهاق
الإرهاق
الإرهاق

حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 7 فبراير 2026 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

حظك اليوم السبت
حظك اليوم السبت
حظك اليوم السبت

برج الحمل حظك اليوم السبت 7 فبراير 2026.. تمهل ولا تتسرع فى الرد

برج الحمل
برج الحمل
برج الحمل

فيديو

البلوجر روح

القصة الكاملة لمحاولة إنهاء حياة البلوجر روح في بث مباشر.. تفاصيل صادمـ.ـة

مصطفى بكري

مصطفى بكري : السهام توجه لأي شخص ناجح في هذا البلد .. فيديو

التدخين

حسام موافي: التدخين أحد أسباب الانتفاخ.. والمنظار يكشف مرض المعدة

الإذاعي رضا عبد السلام

حسام موافي: الإذاعي رضا عبد السلام شخصية لا تتكرر.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

المزيد