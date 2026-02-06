مسلسلات رمضان 2026 .. عودة فتحي عبد الوهاب في برومو المداح أسطورة النهاية

نشر الفنان حمادة هلال -عبر حسابه الرسمي على تطبيق انستجرام- برومو مسلسل المداح أسطورة النهاية، المنتظر عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل 2026.

وتضمن برومو مسلسل المداح أسطورة النهاية، مشاهد تشويقية خاطفة من أحداث المسلسل، منها عودة شخصية الفنان فتحي عبد الوهاب، مرة أخرى.

بوسترات مسلسل المداح

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل المداح" أسطورة النهاية" البوسترات الرسمية للعمل.

ونجح المنتج صادق الصباح في الحصول على توقيع الفنان فتحي عبد الوهاب للعودة من جديد لسلسلة "المداح" بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الرابع من المسلسل قبل عامين.

حيث من المنتظر أن يشارك عبد الوهاب بشخصيته الشهيرة "الدكتور سميح الجلاد" في الجزء السادس المنتظر، بطولة الفنان حمادة هلال وهبة مجدي وخالد سرحان ومجموعة كبيرة من النجوم وإخراج أحمد سمير فرج.

ويعد هذا الجزء هو الاخير في مسلسل المداح، حيث من المقرر ان يتم عرضه علي شاشة mbc مصر، ومنصة شاهد vip .

مسلسل المداح

مسلسل المداح الجزء الخامس: أسطورة العهد رمضان الماضى 2025، ضم 30 حلقة، وشارك فى بطولته كل من حمادة هلال، غادة عادل، خالد الصاوى، مى كساب، هبة مجدى، يسرا اللوزى، خالد سرحان، دنيا عبدالعزيز، أحمد بدير، محسن محى الدين، جورى بكر، دارين حداد، حنان سليمان، هلا السعيد، طارق النهرى، ومحمد عبدالحافظ، فيما ظهر فتحى عبدالوهاب كضيف شرف. العمل من تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، وشريف يسرى، وإخراج أحمد سمير فرج.