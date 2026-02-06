قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب يوقع أمرا تنفيذيا يضاعف واردات لحوم البقر من الأرجنتين 4 مرات
مسعد بولس: إدارة ترامب لن تتسامح مع تدمير غذاء المحتاجين في السودان
نائب سفير مصر في زامبيا: تواصل مستمر مع بعثة الزمالك قبل مباراة زيسكو
إيمان يوسف تظهر بلوك مختلف في بوستر مسلسل أولاد الراعي
دولة التلاوة| 8 معلومات لا تعرفها عن عمر علي الفائز بجائزة الغصن الذهبي| فيديو
عمرو أديب عن زيارة أردوغان: نتنياهو مرعوب واللي حصل يدرس
عمرو سماكة: غرفة ملابس الأهلي تحتاج سيطرة.. وأرفض ذبح إمام عاشور
ترامب يهدد برسوم جمركية على السلع الهندية ويوقع أمرا تنفيذيا يخص إيران
لحق به بعد ساعة..وفاة شاب بعد مصرع عمه أسفل عجلات قطار بـ قنا
سعر الذهب اليوم السبت 7-2-2026 فى مصر | كل الأعيرة والجنيه
إطلاق نار قرب تقاطع شارعي نورث كابيتول و ماساتشوستس بـ أمريكا
سلوى بكر: كثير من البنات يرفضن الزواج بسبب العمل.. فيديو
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
فن وثقافة

مسلسلات رمضان 2026 .. عودة فتحي عبد الوهاب في برومو المداح أسطورة النهاية

فتحي عبد الوهاب
فتحي عبد الوهاب

نشر الفنان حمادة هلال -عبر حسابه الرسمي على تطبيق انستجرام- برومو مسلسل المداح أسطورة النهاية، المنتظر عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل 2026. 

وتضمن برومو مسلسل المداح أسطورة النهاية، مشاهد تشويقية خاطفة من أحداث المسلسل، منها عودة شخصية الفنان فتحي عبد الوهاب، مرة أخرى. 

بوسترات مسلسل المداح

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل المداح" أسطورة النهاية" البوسترات الرسمية للعمل. 

ونجح المنتج صادق الصباح في الحصول على توقيع الفنان فتحي عبد الوهاب للعودة من جديد لسلسلة "المداح" بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الرابع من المسلسل قبل عامين. 

حيث من المنتظر أن يشارك عبد الوهاب بشخصيته الشهيرة "الدكتور سميح الجلاد" في الجزء السادس المنتظر، بطولة الفنان حمادة هلال وهبة مجدي وخالد سرحان ومجموعة كبيرة من النجوم  وإخراج أحمد سمير فرج.

ويعد هذا الجزء هو الاخير في مسلسل المداح، حيث من المقرر ان يتم عرضه علي شاشة mbc مصر، ومنصة شاهد vip . 

مسلسل المداح

مسلسل المداح الجزء الخامس: أسطورة العهد رمضان الماضى 2025، ضم 30 حلقة، وشارك فى بطولته كل من حمادة هلال، غادة عادل، خالد الصاوى، مى كساب، هبة مجدى، يسرا اللوزى، خالد سرحان، دنيا عبدالعزيز، أحمد بدير، محسن محى الدين، جورى بكر، دارين حداد، حنان سليمان، هلا السعيد، طارق النهرى، ومحمد عبدالحافظ، فيما ظهر فتحى عبدالوهاب كضيف شرف. العمل من تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، وشريف يسرى، وإخراج أحمد سمير فرج.

الذهب

جنون الذهب مستمر.. اعرف وصل لكام وعيار 21 يحقق رقما جديدا

وزارة الأوقاف

الأوقاف تحسم الجدل حول تشغيل مكبرات الصوت الخارجية في المساجد برمضان

أسعار السجائر اليوم

أسعار السجائر اليوم كليوباترا بعد قرار الزيادة الجديدة للمستورد

أسعار الذهب

200 جنيه خلال ساعة.. قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

حالة الطقس

خلي بالك.. الأرصاد تكشف عن مفاجأة غير متوقعة بشأن طقس الأسبوع المقبل

ياميش رمضان

ياميش رمضان بـ بطاقة التموين | الإعلان عن خبر سار لهذه الفئات

شيكابالا

قريبا ...إعلامي يفجر مفاجأة بشأن منصب شيكا بالا الجديد

أسامة رسلان

الأوقاف: لا قرارات جديدة بشأن مكبرات صوت قرآن الفجر والمغرب قبل رمضان| خاص

جانب من الحمله

حملة ليلية مفاجئة بمدينة بدر تسترد وحدات إدارية .. صور

جانب من الجولة

جولة تفقدية للامتداد الجنوبي بالقاهرة الجديدة .. صور

محمود مراد رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة

العبور الجديدة تطلق فرصا استثمارية على طريق القاهرة – الإسماعيلية الصحراوي

حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 7 فبراير 2026 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

حظك اليوم السبت

برج الحمل حظك اليوم السبت 7 فبراير 2026.. تمهل ولا تتسرع فى الرد

برج الحمل

برج الثور حظك اليوم السبت 7 فبراير 2026.. لا تحاول إثبات قوتك

برج الثور

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 7 فبراير 2026.. قول لا لحماية نفسك

برج الجوزاء

البلوجر روح

القصة الكاملة لمحاولة إنهاء حياة البلوجر روح في بث مباشر.. تفاصيل صادمـ.ـة

مصطفى بكري

مصطفى بكري : السهام توجه لأي شخص ناجح في هذا البلد .. فيديو

التدخين

حسام موافي: التدخين أحد أسباب الانتفاخ.. والمنظار يكشف مرض المعدة

الإذاعي رضا عبد السلام

حسام موافي: الإذاعي رضا عبد السلام شخصية لا تتكرر.. فيديو

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

