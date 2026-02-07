إيمان يوسف تظهر بلوك مختلف في بوستر مسلسل أولاد الراعي

لفتت الفنانة إيمان يوسف الأنظار بظهورها بلوك مختلف ومميز في البوستر الدعائي لمسلسل «أولاد الراعي»، المقرر عرضه ضمن الموسم الدرامي المقبل، حيث بدت بإطلالة جديدة تعكس ملامح شخصية قوية ومؤثرة ضمن أحداث العمل، ما أثار فضول الجمهور حول دورها في المسلسل.



ويضم مسلسل «أولاد الراعي» نخبة كبيرة من نجوم الدراما، أبرزهم: ماجد المصري، خالد الصاوي، أحمد عيد، نيرمين الفقي، أمل بشوشة، إيهاب فهمي، فادية عبد الغني، محمد عز، إيناس كامل، سامح السيد، وغادة طلعت، في عمل درامي يتوقع أن يحظى بمتابعة جماهيرية واسعة.



المسلسل من إنتاج ريمون مقار، التي اعتاد الجمهور على نجاح أعماله في المواسم الرمضانية السابقة، ويأتي «أولاد الراعي» ضمن الأعمال المنتظرة لما يحمله من قصة مشوقة وأداء تمثيلي قوي.

ويُذكر أن ظهور إيمان يوسف بهذا اللوك المختلف يعكس حرص صُنّاع العمل على تقديم شخصيات جديدة ومغايرة، بما يخدم الخط الدرامي للمسلسل ويزيد من عنصر التشويق لدى المشاهدين.

والعمل من إنتاج شركة فنون مصر بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

قصة مسلسل أولاد الراعي



وتدور أحداث مسلسل أولاد الراعي في إطار اجتماعي تشويقي، حول أسرة مكوّنة من 3 أشقاء تمكنوا من بناء إمبراطورية قوية، إلا أن الخلافات والصراعات المحتدمة بينهم، إلى جانب تهديدات الأعداء من خارج العائلة، تقود إلى تصاعد الأحداث وتفاقم الأزمات