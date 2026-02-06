سر تفكير وليد الركراكي في الرحيل عن منتخب المغرب وسط عرض سعودي مغرٍ

أثارت أنباء متداولة خلال الساعات الماضية جدلًا واسعًا حول مستقبل وليد الركراكي، المدير الفني لمنتخب المغرب، بعد الحديث عن تفكيره في الاستقالة من منصبه، عقب الفترة الأخيرة التي شهدت ضغوطًا جماهيرية وإعلامية متزايدة.

وكشفت تقارير أن الركراكي تلقى عرضًا ماليًا مغريًا من نادي اتحاد جدة السعودي، لتولي القيادة الفنية للفريق خلال المرحلة المقبلة، وهو ما فتح باب التكهنات حول إمكانية رحيله عن تدريب أسود الأطلس، خاصة في ظل الإرهاق الكبير الذي يعاني منه المدرب بعد الاستحقاقات القارية الأخيرة.

وأشارت المصادر إلى أن الركراكي يشعر بحالة من الاستنزاف الذهني والبدني، نتيجة حجم المسؤوليات الملقاة على عاتقه، إلى جانب الانتقادات التي طالته مؤخرًا، ما جعله يفكر جديًا في خوض تجربة جديدة على مستوى الأندية، وتحديدًا في الدوري السعودي.

في المقابل، نفت مصادر مقربة من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تقديم وليد الركراكي استقالته رسميًا، مؤكدة أن المدرب مستمر في منصبه، وأن كل ما يتردد حول رحيله لا يتجاوز كونه اجتهادات إعلامية لم تُحسم بعد.

ويبقى مستقبل وليد الركراكي مع منتخب المغرب محل ترقب، في انتظار ما ستسفر عنه الأيام المقبلة، خاصة مع اقتراب الاستعدادات للاستحقاقات الدولية القادمة وعلى رأسها تصفيات كأس العالم 2026.