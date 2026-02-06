قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جنش يحصل على لقب رجل مباراة الطلائع والاتحاد السكندري
الأم وابنها وقعوا من تامن دور | صدمة في العصافرة
الأولوية للصواريخ الباليستية.. تطورات خطيرة في إيران بشأن المواقع النووية
هل يتم تقديم الساعة قبل رمضان؟.. اعرف موعد التوقيت الصيفي رسميًا
أنا أسعد إنسان.. رئيس القومي للسينما يشيد بالفيلم الوثائقي عن المخرج داود عبد السيد في حفل تأبينه
الجايزة كيلو بانيه | إعلان صادم من عمرو أديب على الهواء
لعشاق الصيف.. موعد انتهاء فصل الشتاء 2026 فلكيًا
أسعار الذهب مساء اليوم في الإمارات 6-2-2026
نيسان سنترا وتويوتا كورولا.. أي سيارة تختار وكم سعرهما؟
الصحة العالمية تدق ناقوس الخطر.. 115 مليون شخص بشرق المتوسط في مهب الريح
الاتفاق يتجاوز ضمك بثنائية نظيفة في دوري روشن
انفجار في منطقة حشماتية شرق طهران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الاحتلال يطلق قنابل الغاز بكثافة تجاه بلدة كفر عقب شمال القدس

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي
قسم الخارجي

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الجمعة قنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة من فوق الجدار العازل في الضفة الغربية تجاه بلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة.

وفي نفس السياق، أصيب شاب فلسطيني بشظايا الرصاص الحي، مساء اليوم الجمعة، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة سعير، شمال شرق الخليل، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمها تعاملت مع إصابة شاب (20 عاما)، بشظايا رصاص الاحتلال الحي في اليدين والرجلين، في بلدة سعير، ونقلته إلى المستشفى.

 وفي وقت سابق، ذكرت وكالة "وفا" أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة سعير وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين بالاختناق عولجوا ميدانيا.

قنابل الغاز بلدة كفر قوات الاحتلال الإسرائيلي الجدار العازل الضفة الغربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة

240 جنيها زيادة| ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 6-2-2026

الذهب

جنون الذهب مستمر.. اعرف وصل لكام وعيار 21 يحقق رقما جديدا

المستشار ناجي شحاتة في حوار سابق مع صدى البلد

وفاة المستشار محمد ناجي شحاتة رئيس الجنايات السابق

وزارة الأوقاف

الأوقاف تحسم الجدل حول تشغيل مكبرات الصوت الخارجية في المساجد برمضان

أسعار الذهب

200 جنيه خلال ساعة.. قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

أسعار السجائر اليوم

أسعار السجائر اليوم كليوباترا بعد قرار الزيادة الجديدة للمستورد

حالة الطقس

خلي بالك.. الأرصاد تكشف عن مفاجأة غير متوقعة بشأن طقس الأسبوع المقبل

الغندور

الغندور : الأهلي سامح إمام عاشور عشان جامد

ترشيحاتنا

أنواع البطاطس وطريقة اختيارها وفقًا لطريقة الطهي

قلي ولا طبيخ .. طرق اختيار نوع البطاطس الصحيح

قافلة طبية

قافلة طبية مكبرة لـ مستقبل وطن بالشرقية توقع الكشف على 350 مواطنًا بقرية البيوم .. صور

الفاعليات

قافلة إنسانية لدعم الأسر الأولى بالرعاية وذوي الهمم بـ الإسماعيلية

بالصور

طريقة عمل الأرز بالكركم والخضار المشوي

طريقة عمل الأرز بالكركم والخضار المشوي
طريقة عمل الأرز بالكركم والخضار المشوي
طريقة عمل الأرز بالكركم والخضار المشوي

قلي ولا طبيخ .. طرق اختيار نوع البطاطس الصحيح

أنواع البطاطس وطريقة اختيارها وفقًا لطريقة الطهي
أنواع البطاطس وطريقة اختيارها وفقًا لطريقة الطهي
أنواع البطاطس وطريقة اختيارها وفقًا لطريقة الطهي

قلة النوم تهدد مستويات الكوليسترول وصحة القلب.. خبراء يحذرون من عدم راحة الجسم

كيف تؤثر قلة النوم على الكوليسترول؟
كيف تؤثر قلة النوم على الكوليسترول؟
كيف تؤثر قلة النوم على الكوليسترول؟

قافلة طبية مكبرة لـ مستقبل وطن بالشرقية توقع الكشف على 350 مواطنًا بقرية البيوم .. صور

قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية

فيديو

البلوجر روح

القصة الكاملة لمحاولة إنهاء حياة البلوجر روح في بث مباشر.. تفاصيل صادمـ.ـة

مصطفى بكري

مصطفى بكري : السهام توجه لأي شخص ناجح في هذا البلد .. فيديو

التدخين

حسام موافي: التدخين أحد أسباب الانتفاخ.. والمنظار يكشف مرض المعدة

الإذاعي رضا عبد السلام

حسام موافي: الإذاعي رضا عبد السلام شخصية لا تتكرر.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

المزيد