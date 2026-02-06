الاحتلال يطلق قنابل الغاز بكثافة تجاه بلدة كفر عقب شمال القدس

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الجمعة قنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة من فوق الجدار العازل في الضفة الغربية تجاه بلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة.

وفي نفس السياق، أصيب شاب فلسطيني بشظايا الرصاص الحي، مساء اليوم الجمعة، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة سعير، شمال شرق الخليل، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمها تعاملت مع إصابة شاب (20 عاما)، بشظايا رصاص الاحتلال الحي في اليدين والرجلين، في بلدة سعير، ونقلته إلى المستشفى.

وفي وقت سابق، ذكرت وكالة "وفا" أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة سعير وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين بالاختناق عولجوا ميدانيا.