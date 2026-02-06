قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ارتفاع عدد ضحايا تساقط الثلوج الكثيف في اليابان إلى 42 قتيلا
قبيل المحادثات مع أمريكا.. عراقجي يلتقي البوسعيدي في سلطنة عمان
الحرس الثوري الإيراني: لا تفاوض على قدرات الردع.. والمفاوضات تنحصر في الملف النووي
هل يجب استئذان الزوج قبل صيام قضاء أيام رمضان؟.. الأزهر يجيب
"حياة كريمة" تواصل حصد الجوائز الدولية بعد فوزها بجائزة دبي
جامعة عين شمس تستضيف الجامعة الشتوية لمشروع FEF مصر «REINVENTE»
الطقس اليوم.. ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة وأمطار ببعض المناطق
شبح بملابس برتقالية قرب زنزانة إبستين.. كاميرا المراقبة تكشف لغزا ليلة وفاته
مباحثات بين وزيري خارجية مصر وأوكرانيا.. تعزيز التعاون الاقتصادي والسياحي
«بيوت طلبة مؤسسة التكافل الاجتماعي بالوادي الجديد».. مظلة رعاية تعليمية واجتماعية
سعر أشهر عيار ذهب اليوم 6-2-2026
أخبار التكنولوجيا| روبوت جوجل Gemini يتجاوز 750 مليون مستخدم نشط شهريا.. أوبو تطرح تحديث ColorOS 16 لجميع هواتفها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

دلياني: دولة الإبادة الإسرائيلية أعدمت مقومات الاقتصاد في غزة

غزة
غزة
فرناس حفظي

قال ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، إن دولة الإبادة الإسرائيلية مارست على مدى عقود سياسة استهداف منظم للاقتصاد الفلسطيني، وتركز هذا الاستهداف بصورة خاصة في قطاع غزة، بقصد إبقائه في حالة شلل دائم عند حد الكفاف، قبل أن تتحول هذه السياسة، مع حرب الإبادة المتواصلة منذ تشرين الأول 2023، إلى حملة تدمير مباشر تستأصل الأسس المادية للحياة الفلسطينية وتكرس الهيمنة الاستعمارية الاسرائيلية.

وأوضح القيادي الفتحاوي أن دولة الإبادة الإسرائيلية ترتكب جريمة إعدام منظم للاقتصاد الفلسطيني عبر تدميرها المتعمد لـ3362 منشأة صناعية، تمثل نحو 70% من القاعدة الصناعية لقطاع غزة. وأضاف أن آلة التدمير الإسرائيلية أتلفت نحو 86% من الأراضي الزراعية والبنية التحتية المرتبطة بها، بينما حوّل القصف الإبادي المتواصل 65% من الوحدات السكنية، أي ما يقارب 302000 وحدة، إلى ركام، دافعاً عماد القوى العاملة إلى نزوح قسري متكرر، وممزقاً النسيج المجتمعي الفلسطيني ومقوضاً قدرته الإنتاجية.

وأشار دلياني إلى أن جيش الإبادة الإسرائيلي أبيد بشكل كامل مؤسسات التعليم العالي، مدمراً 100% من بنيتها، كما دمّر 22 مستشفى من أصل 36، تعيش حالة عدم فاعلية نتيجة الاستهداف العسكري المتكرر والحصار الإبادي، إضافة إلى تدمير 72% من أسطول الصيد الغزاوي، في جريمة خنق غذائي واقتصادي متعمدة.

وخلص المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح إلى أن هذا الدمار الاقتصادي الشامل يكشف الهدف النهائي للمشروع الصهيوني القائم على التطهير العرقي عبر محو الاقتصاد، تفكيك المؤسسات، وقطع سبل العيش لإجبار شعبنا الصامد، في ظل الإبادة المستمرة، على الرحيل.

ديمتري دلياني دولة الإبادة الإسرائيلية م للاقتصاد الفلسطيني قطاع غزة إعدام منظم للاقتصاد الفلسطيني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بوابة الأزهر الإلكترونية نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية بالاسم

بوابة الأزهر الإلكترونية .. استعلم عن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية بالاسم

الامطار

قبل حدوثها بـ 72 ساعة .. الري تضع خطة للتنبؤ بأماكن سقوط السيول

امام عاشور

استبعاد من كأس العالم.. منتخب مصر يرد لأول مرة على خبر تهديد إمام عاشور

أسعار الدواجن

قبل رمضان.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الجمعة

موعد صرف مرتبات فبراير 2026 رسميًا بعد تقديم الصرف قبل رمضان

موعد صرف مرتبات فبراير 2026 رسميا بعد تقديم الصرف مع بداية رمضان

شريف عامر

شريف عامر: لعبة روبلوكس تعمل حتى الآن.. ونائبة: للأسف مفيش حجب كامل

الاهلي

ناقد رياضي: انقذوا الأهلي من أهله قبل فوات الأوان

تشييع جثمان العروسه

حزن وانهيار الأب.. أهالي المنيا يشيعون جثمان عروس بني مزار

ترشيحاتنا

الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة.. موضوع خطبة الجمعة اليوم

الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة.. موضوع خطبة الجمعة اليوم

بوابة الأزهر الإلكترونية نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية بالاسم

بوابة الأزهر الإلكترونية .. استعلم عن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية بالاسم

وزير الأوقاف الدكتور أسامة الازهري

الأوقاف تعلن بدء الاختبارات الشفوية للمسابقة المحلية 2026 في حفظ القرآن الكريم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

المزيد