مصر تجدد موقفها الثابت تجاه القضية الفلسطينية بشأن غزة

شارك د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، يوم الجمعة ٦ فبراير، في اجتماع اللجنة الوزارية العربية الإسلامية بشأن غزة، والذي عُقد في العاصمة السلوفينية ليوبليانا، بدعوة من تانيا فاجون، نائبة رئيس الوزراء ووزيرة خارجية جمهورية سلوفينيا، وبمشاركة كل من الأمير فيصل بن فرحان آل سعود وزير خارجية المملكة العربية السعودية، و أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية، و د. عبد اللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية بمملكة البحرين، و سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشئون الخارجية بدولة قطر.

وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير عبد العاطي أعرب عن التقدير للمواقف المشرفة التي تتبناها جمهورية سلوفينيا دعمًا للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، بما في ذلك اعترافها بدولة فلسطين ومواقفها المتسقة داخل المحافل الدولية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير الخارجية أكد على موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية، مشددًا على دعم مصر الكامل للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، وضرورة التوصل إلى تسوية شاملة وعادلة وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ومبدأ حل الدولتين، مؤكدا أهمية الحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطينية، وضمان التواصل الجغرافي والديموغرافي بين قطاع غزة والضفة الغربية، والرفض الكامل لأي محاولات لتقسيم قطاع غزة أو فصله عن باقي الأراضي الفلسطينية.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الوزير عبد العاطي شدد على ضرورة استكمال الخطوات اللازمة لتنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي، مثمنًا في هذا السياق جهود والتزام الرئيس دونالد ترامب الرامية إلى إنهاء الحرب في غزة وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، مبرزا تأييد مصر للخطة الشاملة للرئيس الأمريكي لتسوية النزاع في غزة، ودعم قرار مجلس الأمن رقم ٢٨٠٣ وما تضمنه من إنشاء ترتيبات انتقالية لإدارة القطاع.

وأكد وزير الخارجية الدعم المصري الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة برئاسة د. علي شعث، مشيرًا إلى أهمية الدور المنوط بها في إدارة الشئون اليومية لسكان القطاع وتلبية احتياجاتهم الأساسية خلال المرحلة الانتقالية، مشددا علي أهمية مواصلة تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع، وتشكيل ونشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار.

كما حرص وزير الخارجية علي التأكيد أن التعامل مع الأزمة الإنسانية في غزة يجب أن يسير جنبًا إلى جنب مع معالجة جوهر القضية الفلسطينية في إطارها الشامل، مشددًا على أن السلام المستدام لا يمكن تحقيقه إلا من خلال معالجة الأسباب الجذرية للصراع، مؤكدا التزام مصر بمواصلة الانخراط البناء مع كافة الشركاء الإقليميين والدوليين للتوصل لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزير عبد العاطي تناول خلال الاجتماع التطورات المتعلقة بالوضع الإقليمي الأوسع، حيث شدد على أهمية خفض التصعيد واحتواء التوترات في المنطقة، بما في ذلك ما يتصل بالملف الإيراني، مؤكدًا الأهمية القصوى للتوصل إلى تسوية سلمية وتوافقية بين الولايات المتحدة وإيران تعالج شواغل كافة الأطراف على أساس الاحترام المتبادل والمنفعة المشتركة، وبما يسهم في تجنيب المنطقة شبح الحرب.