تقلبات الذهب تحير الصاغة في لبنان والأسواق المالية
عودة احترازية لطائرة الميدل إيست إلى مطار بيروت
إعلام إيراني: مفاوضات مسقط بين طهران وواشنطن غير مباشرة
سقوط مروحية شرطة في فلاغستاف بولاية أريزونا الأمريكية
بشرى للحجاج.. بدء تحصيل تذاكر طيران حج الجمعيات الأهلية ابتداءً من الأحد
خلل غريب في أندرويد أوتو يشتت السائقين أثناء القيادة
ارتفاع الحرارة 5 درجات.. الأرصاد تعلن تأثر البلاد بكتل هوائية صحراوية
مباحثات لوزير البترول والثروة المعدنية مع نظيره الأمريكي في واشنطن
في غياب امام عاشور...التشكيل المتوقع للاهلي امام شبيبة القبائل
مصر تؤكد على إلتزامها بانجاح مؤتمر دعم الجيش اللبناني والقوى الأمنية في باريس
لضمان سلامة العمال.. وزارة العمل تفتش على 896 منشأة و20 توصية بالغلق
تصل لـ الفصل من الخدمة..كيف واجه القانون التحرش الجنسي واللفظي في بيئة العمل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الأمم المتحدة: إفادات عائدين إلى غزة من معبر رفح تكشف تعرضهم لسوء معاملة من القوات الإسرائيلية

أكدت الأمم المتحدة، أنّ إفادات عائدين إلى غزة من معبر رفح تكشف تعرضهم لسوء معاملة من القوات الإسرائيلية، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.


قال ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، إن دولة الإبادة الإسرائيلية مارست على مدى عقود سياسة استهداف منظم للاقتصاد الفلسطيني، وتركز هذا الاستهداف بصورة خاصة في قطاع غزة، بقصد إبقائه في حالة شلل دائم عند حد الكفاف، قبل أن تتحول هذه السياسة، مع حرب الإبادة المتواصلة منذ تشرين الأول 2023، إلى حملة تدمير مباشر تستأصل الأسس المادية للحياة الفلسطينية وتكرس الهيمنة الاستعمارية الاسرائيلية.

وأوضح القيادي الفتحاوي أن دولة الإبادة الإسرائيلية ترتكب جريمة إعدام منظم للاقتصاد الفلسطيني عبر تدميرها المتعمد لـ3362 منشأة صناعية، تمثل نحو 70% من القاعدة الصناعية لقطاع غزة. وأضاف أن آلة التدمير الإسرائيلية أتلفت نحو 86% من الأراضي الزراعية والبنية التحتية المرتبطة بها، بينما حوّل القصف الإبادي المتواصل 65% من الوحدات السكنية، أي ما يقارب 302000 وحدة، إلى ركام، دافعاً عماد القوى العاملة إلى نزوح قسري متكرر، وممزقاً النسيج المجتمعي الفلسطيني ومقوضاً قدرته الإنتاجية.

وأشار دلياني إلى أن جيش الإبادة الإسرائيلي أبيد بشكل كامل مؤسسات التعليم العالي، مدمراً 100% من بنيتها، كما دمّر 22 مستشفى من أصل 36، تعيش حالة عدم فاعلية نتيجة الاستهداف العسكري المتكرر والحصار الإبادي، إضافة إلى تدمير 72% من أسطول الصيد الغزاوي، في جريمة خنق غذائي واقتصادي متعمدة.

وخلص المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح إلى أن هذا الدمار الاقتصادي الشامل يكشف الهدف النهائي للمشروع الصهيوني القائم على التطهير العرقي عبر محو الاقتصاد، تفكيك المؤسسات، وقطع سبل العيش لإجبار شعبنا الصامد، في ظل الإبادة المستمرة، على الرحيل.

