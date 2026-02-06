وزير الخارجية الإيراني يغادر مسقط إلى قطر

غادر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي العاصمة العمانية مسقط متوجهاً إلى الدوحة، عاصمة قطر، بعد ترؤسه الفريق الإيراني للتفاوض في المحادثات النووية مع واشنطن.

ويشارك عراقجي ، مساء الجمعة في الدورة السابعة عشرة لمنتدى الجزيرة كضيف شرف بالعاصمة القطرية الدوحة، بحسب ما أفادت به وكالة مهر الإيرانية.

ويلقي وزير الخارجية الإيراني كلمةً في منتدى الجزيرة غدا السبت، كما سيلتقي ويجري محادثات مع محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس الوزراء ووزير خارجية قطر.

وصرح عراقجي للتلفزيون الإيراني الرسمي، بعد ترؤسه الفريق الإيراني للتفاوض في المحادثات النووية وتخفيف العقوبات مع وفد أمريكي في مسقط في وقت سابق من اليوم الجمعة، بأن المحادثات كانت "بداية جيدة"، مضيفاً أن استمرار المحادثات يعتمد على التشاور مع عواصم الدولتين.