الموافقة على توريد جهاز الماموجرام بمستشفى الداخلة بالوادي الجديد

أعلن وكيل وزارة الصحة في الوادي الجديد، الدكتور شريف صبحي، الموافقة على توريد جهاز "الماموجرام" إلى مستشفى الداخلة الجديدة؛ لفحص أورام الثدي، وذلك ضمن التجهيزات الطبية المعتمدة لتجهيز المستشفى، والمقرر دخولها الخدمة وافتتاحها شهر أبريل القادم.

دعم المنظومة الصحية

وأوضح وكيل الوزارة - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن توريد الجهاز يأتى في إطار تعزيز خدمات الكشف المبكر عن أورام الثدي؛ بما يسهم في سرعة التشخيص، ورفع نسب الاكتشاف المبكر، وتحسين فرص العلاج، خاصةً مع تزايد أهمية برامج صحة المرأة والمبادرات الرئاسية الداعمة للكشف المبكر، وفي إطار جهود الدولة لدعم المنظومة الصحية والارتقاء بمستوى الخدمات .

وقال إن جهاز "الماموجرام" يعد أحد الأجهزة التشخيصية المتخصصة التي تمثل إضافة نوعية للمنظومة الصحية بمركز الداخلة، حيث سيسهم في تخفيف العبء عن المواطنات وتقليل الحاجة إلى تحويل الحالات إلى مستشفيات خارج المركز، فضلًا عن دعم جودة الخدمات الطبية المقدمة داخل المستشفى.

وأكد أن تجهيز مستشفى الداخلة الجديد يعتمد على خطة تستهدف دعمه بأحدث الأجهزة الطبية؛ بما يحقق نقلة نوعية في مستوى الرعاية الصحية المقدمة لأهالي مركز الداخلة ومحافظة الوادي الجديد بوجه عام.